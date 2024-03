Le temps se dégrade

Ce samedi 30 mars 2024, Matante Rosina se dit que le sort s'acharne sur elle. Encore un pique-nique qui tombe à l'eau dans l'est. Effectivement, le début de ce week-end s'annonce peu réjouissant avec un ciel dense en nuages. Le temps se détériore au fil des heures à cause de Gamane dans les parages. Les pluies sont de plus en plus intenses dans l'est jusque tard dans la nuit. Si certains d'entre vous pensaient que l'hiver frappait à notre porte, il n'en est rien. Les températures repartent à la hausse. (photo vs/www.imazpress.com)