Leptospirose : les premiers cas de 2025 déclarés, appel à la vigilance

Ce vendredi 7 février 2025, Santé publique France a publié le point épidémiologique régional. Il est à noter en ce début d'année, que les premiers cas de leptospirose ont été déclarés. Nous publions ci-dessous le communiqué de Santé publique France.

- Leptospirose -

La leptospirose est endémique à La Réunion, avec une recrudescence saisonnière lors de la saison des pluies.

Les conditions climatiques deviennent alors favorables à la survie de la bactérie dans l’eau douce et les environnements humides.

Après une sécheresse de plusieurs mois, l'arrivée d'un temps plus classique de saison des pluies est attendue.

Le risque de contamination lors d’activités en contact avec ces milieux et sans protection suffisante sera augmenté. Ce diagnostic doit être évoqué devant la conjonction d’arguments épidémiologiques (exposition à risques), cliniques et biologiques pour une prise en charge adaptée et précoce afin de limiter l’évolution vers une forme sévère.

Le meilleur moyen de lutter contre la leptospirose reste la prévention. Les activités de jardinage à domicile ou de loisirs en eau douce, après de fortes pluies, sont donc particulièrement à risque. Les agriculteurs et éleveurs sont aussi exposés du fait de leur activité professionnelle.

Appliquer des mesures de protection individuelle

• Porter des équipements de protections adaptés (gants, bottes ou chaussures fermées, lunettes…) pour jardiner, ramasser des déchets, déplacer des encombrants ou réaliser l’élevage « la kour »

• Ne pas marcher pieds nus, ou en savates, pour les activités en environnement humide ou boueux au domicile ou en extérieur (sol boueux, dans les flaques, eaux stagnantes, ravines)

• Protéger ses plaies du contact avec l’eau (pansements étanches), les laver à l’eau potable et les désinfecter le plus tôt possible après l’exposition

• Pour les agriculteurs et les éleveurs, une vigilance sur le port des équipements de protection individuelle est requise. Un lavage régulier des mains est recommandé.

Lutter contre les rats

• Entretenir régulièrement sa cour (absence d’encombrants ou de déchets propices à la prolifération des rats…)

• Ramasser et éliminer ses déchets régulièrement dans les filières adaptées pour éviter d’attirer les rats

• Bien fermer ses poubelles

• Éliminer toutes les sources d’alimentation pour les rongeurs, y compris les restes d’alimentation des animaux de compagnie

• En cas d’élevage de volaille à domicile, s’assurer que les aliments destinés à ces animaux ne sont pas accessibles aux rongeurs (aliments conditionnés dans des bidons étanches, restes d’aliments enlevés, clôture à maille fine pour prévenir toute intrusion dans le poulailler).

Respecter les interdictions de baignade dans les lieux signalés à risque

En cas d’eau trouble, il est recommandé de reporter les activités de loisirs en eau douce.

Ces mesures de prévention doivent être appliquées tout particulièrement après des périodes de fortes pluies car le risque de contact avec des milieux humides contaminés est alors plus important.

- COVID-19 -

En S04, les passages aux urgences pour un motif de COVID-19 progressait avec 16 passages versus 9 la semaine précédente. . Aucune hospitalisation pour un motif de COVID-19 n’a été notifiée en S04.

La surveillance virologique mise en place 30/01/2025 avec les données de virologie du laboratoire de microbiologie du CHU (CNR Arbovirus Associé, CNR Virus respiratoires Associé, La Réunion) montrait un taux de positivité (TP) de la COVID-19 en S05 toujours faible. En S05, 5 tests étaient positifs parmi 137 tests soit un TP de 3,6% (versus 4 tests positifs parmi 155 tests en S04 soit, un TP de 2,6%).

- Infections respiratoires aiguës et virus grippaux -

Les passages aux urgences pour un motif de syndrome grippal baissaient. En S05, 29 passages aux urgences ont été notifiés, soit une baisse de 32% de par rapport à la S04 (n=43). En S05, 4 hospitalisations ont été enregistrées contre 7 en S04. La part d’activité aux urgences pour un motif de syndrome grippal restait faible à 1%

En médecine de ville, les Infections Respiratoires Aiguës (IRA) restaient stables avec une part d’activité de 2,9% en S05 contre 2,7% en S04. La part d’activité pour IRA se situait au niveau de la moyenne 2013-2024.

La surveillance virologique mise en place avec les données de virologie du laboratoire de microbiologie du CHU (CNR Arbovirus Associé, CNR Virus respiratoires Associé, La Réunion) identifiait une co-circulation de virus grippaux A(H3N2) majoritaires, A(H1N1)pdm09 et des virus grippaux de type B avec un taux de positivité en hausse à 10,9% en S05 versus 5,2% en S04.

- Bronchiolite (chez les enfants de moins de 2 ans) -

Les indicateurs sanitaires pour bronchiolite chez les moins de 2 ans sont en baisse depuis 4 semaines avec un impact sanitaire limité. Les passages aux urgences en S05 totalisaient 21 passages versus 26 pour la S04. Les hospitalisations restaient stables avec 9 hospitalisations en S05 versus 07 en S04.

La part d’activité pour un motif de bronchiolite en S04 demeurait stable à 10,7% en S05.

La surveillance virologique mise en place avec les données de virologie du laboratoire de microbiologie du CHU (CNR Arbovirus Associé, CNR Virus respiratoires Associé, La Réunion) montrait une circulation du VRS de très faible intensité et uniquement de type A avec un taux de positivité de 15% en S05 contre 28% en S04.

- Gastro-entérites aiguës (GEA) -

En S04, le nombre de passages aux urgences tous âges pour un motif de gastro-entérite diminuaient. Le nombre de passages était de 54 en S05 versus 82 en S04. Le nombre d’hospitalisations baissaient également avec 5 hospitalisations en S05 contre 10 en S04.

Chez les enfants de moins de 5 ans, le nombre de passages aux urgences pour un motif de gastro-entérite reculaient avec 26 passages en S05 versus 41 passages en S04. Le nombre d’hospitalisations après un passage aux urgences restait limité avec 3 hospitalisations en S04.

En S05, la part d’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite diminuait par rapport à la semaine précédente (7,0% en S05 vs 9,4% en S04).

En médecine de ville, la part d’activité pour diarrhée aiguë baissait modérément de 2,3% en S05 à 2,5% en S04 et demeurait en-dessous de la moyenne des années 2013-2024.0%

- Mortalité toutes causes -

En S03, le nombre de décès observé tous âges et toutes causes était de 156 personnes. Comparé à la semaine précédente, le nombre de décès était en hausse (n=120 en S02). Le nombre de décès observé en S03 était significativement supérieur au nombre de décès attendu (n=112).

Chez les plus de 65 ans, le nombre de décès observé en S03 (n=127) était significativement supérieur, au nombre de décès attendu (n=84). Il était supérieur au nombre de décès observé en S21 (96 décès observés).