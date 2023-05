Les lutteurs du collège Achille Grondin champions de France UNSS

Les lutteurs du collège Achille Grondin de Saint-Joseph ont participé mercredi 10 et jeudi 11 mai 2023 aux championnats de France UNSS (Union nationale du sport scolaire). La lutte scolaire saint-josephoise s’est montrée à la hauteur en remportant le championnat haut la main. Concernant les championnats de France séniors, Jenelly Raphael, s'est illustrée en remportant une médaille de bronze. Nous publions ci-dessous le communiqué du comité régional de lutte de La Réunion. (Photos : CRLR)

Cette année le grand rassemblement du sport scolaire était organisé dans la ville de l’Aigle, en Normandie. L'équipe très prometteuse et soudée était de composition mixte : trois filles et quatre garçons (Cloana Dubary Sitouze, Méline Deurweilheur, Chloé Gerville, Noah Fontaine, Yann Nativel, Tanym Maanfou, Daren Vitry). A cela s’ajoutaient un "jeune reporter" Léo Lebon chargé de couvrir médiatiquement l’évènement et un "jeune arbitre", Quentin Hoarau, qui décroche le diplôme de jeune arbitre et termine 4ème au classement des officiels.

- Championnats de France de lutte séniors 2023 -

Jenelly Raphael en bronze pour ses premiers championnats de France séniors.

Du 13 samedi au dimanche 14 mai 2023 se tenaient les championnats de France de lutte séniors, une édition 2023 qu’avait l’honneur d’accueillir la ville de Mulhouse.



Comme à son habitude La Réunion était présente avec 5 représentants, Jenelly Raphael, Maryse Rousselet, Stéphane Sine, Samuel Dijoux et David Ste Marie tous licenciés au lutte club Saint-Joseph.



Bilan de la compétition : le club termine avec une belle médaille de bronze pour Jenelly qui remporte sa finale 3-5 dans la catégorie des féminines de - de 65 kg, performance d'autant plus gratifiante puisque la lutteuse d’origine rodriguaise participait pour la première fois à un championnat de France sénior. Chez les hommes Stéphane Sine (-65 kg lutte libre) et David Ste Marie (-79 kg lutte libre) terminent tous les deux au pied du podium. Maryse Rousselet (-72 kg lutte féminine) fini également au pied du podium.

En espérant que ces informations vous seront utiles, recevez, Madame la rédactrice en chef, Monsieur le rédacteur en chef, nos salutations sportives.