Les parents à l’honneur à Saint-Benoît

Dispositif d’aide et d’accompagnement des familles

Ce samedi 26 août 2023, la commune de Saint-Benoît organise la première journée des parents sur l’esplanade du font de mer, de 14h à 19h. L’objectif de cette manifestation : porter à la connaissance des bénédictins, les dispositifs d’aide et d’accompagnement des familles sur la ville, et à La Réunion. Au programme, de nombreux ateliers de 14h à 17h : confection de gâteaux, structure gonflable pour les enfants, mur d’escalade, ateliers de loisirs créatifs et plateau musical. Ci-dessous le communiqué (Photo: ville de Saint-Benoît)

L’objectif de cette manifestation est notamment de porter à la connaissance des bénédictins, les dispositifs d’aide et d’accompagnement des familles existants sur la ville, et manière plus générale à La Réunion.

Il s’agit également de rassembler les différents acteurs publics et privés sur un même lieu afin d’apporter toutes les réponses aux questions liées à la parentalité.

- Des animations gratuites -

En marge de l’information apportée aux familles, des activités parents-enfants seront proposées au public. Au programme, de nombreux ateliers de 14h à 17h : confection de gâteaux, peinture sur bois, atelier bio, jeux.

D’autres animations sont également prévues pour les enfants : structure gonflable, mur d’escalade, ateliers de loisirs créatifs. Un plateau musical viendra compléter ce programme avec des artistes locaux tels que Rayon de soleil, Maëlly, Lino comedy club, Cocktail musical et Anaëlle, jusqu’à 19h.

Toutes les animations sont gratuites. L’occasion pour parents et enfants de partager ensemble un moment convivial.