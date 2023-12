Les personnels de Free en grève illimitée à partir de jeudi

Le syndicat SUD Télécom Réunion Mayotte a déposé un préavis de grève pour le jeudi 21 décembre pour une durée illimitée. Ce préavis de grève couvre l'ensemble du personnel de l'entreprise TELCO Ol (Free) à La Réunion et à Mayotte. (Photo Free photo Sly imazpress)

"Ce préavis est motivé par les revendications suivantes : arrêt de la mobilité forcée et injustifiée, arrêt des décommissionnements, mise en place du prorata temporis sur objectif individuel et boutiques, demande d'ouverture de négociation pour la mise en place d'un régime horaire accueil client en boutique en prenant en compte la vie privée/professionnelle et la contrainte d'ouverture du dimanche, en respect de la CCNT, les managers doivent être en statut Cadre (Bande E de la CCNT)" détaille le syndicat.

Il réclame aussi, "l'arrêt des transports de fonds par les salariés, la mise en place d'un minima pour les augmentations générales annuelles pour l'ensemble des collaborateurs, et la mise en application de la convention collective étendue sur Mayotte".