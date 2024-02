Des chefs de petites et moyennes entreprises alertent sur leur " situation catastrophique"

Ce lundi 19 février 2024, le collectif du CSAPR (collectif des syndicats et associations professionnels de La Réunion) s'est réuni devant la préfecture pour dire leur désarroi face à une "situation toujours catastrophique" pour leurs entreprises. Les membres du collectif attendent une entrevue avec le préfet (Photo : sly/www.imazpress.com)

"On a dit stop", clame Jean-François Maillot, membre fondateur du CSAPR. Réunis avec une vingtaine de membre du collectif, ils attendent une entrevue à la préfecture.

"On est venu compléter notre liste de revendications avec un point important : la liquidation judiciaire", précise-t-il. Le membre fondateur se plaint de voir de plus en plus d'entreprises en liquidation judiciaire ou en redressement "sur des périodes prescrites de parfois plus de 10 ans". Un véritable souci selon le collectif.

Le dirigeant du CSAPR rappelle : "cela fait déjà des années qu'on tire la sonnette d'alarme". Aujourd'hui, la mesure mise en place consiste en un échéancier pour laisser plus de temps aux entreprises de régler les sommes dûes.

Cela ne satisfait visiblement pas le collectif. Il estime que cela est "unemanière de repousser le problème sans le régler". Regardez

Jean-François Maillot soupçonne qu"'il y a une volonté de ne pas aider les petites, moyennes et micros entreprises pour les utiliser en tant que sous-traitants". Il souligne : "nous on dit non, on refuse".

Les membres du collectif seront disponibles toute la journée pour une éventuelle entrevue, bien que la préfecture ai déjà répondu : "li pé ryin pou nou" dit Jean-François Maillot.

