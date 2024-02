Les quatre infos à retenir : éboulis, Macron, paquebot, Air Austral

BONSOIR - À la une de ce mardi 27 février 2024 : - Salazie : éboulement sur la route de Grand Ilet, la circulation se fait par alternat - Ukraine : Macron remonte en première ligne, non sans risques - Le paquebot Norwegian Dawn peut désormais débarquer ses passagers à La Réunion - Air Austral : tout un programme de vols pour les prochains mois

Salazie : éboulement sur la route de Grand Ilet, la circulation se fait par alternat

Un éboulement s'est produit sur la RD52 Route de Grand Ilet (Salazie) au lieu-dit "La Pente des Frères" dans la nuit de ce lundi 26 février au mardi 27 février 2024. L'axe routier est réouverte à la circulation par alternat avec des coupures de 30 minutes

Ukraine : Macron remonte en première ligne, non sans risques

En 2022, il ne voulait pas "humilier" la Russie, deux ans plus tard il veut l'empêcher de "gagner" la guerre : en changeant radicalement de posture jusqu'à agiter le spectre d'un envoi de troupes au sol, Emmanuel Macron tente de reprendre l'initiative dans le conflit ukrainien, au risque de se retrouver bien seul.

Le paquebot Norwegian Dawn peut désormais débarquer ses passagers à La Réunion

Le paquebot de croisière Norwegian Dawn accostera finalement ce mercredi 28 février 2024 au Grand Port maritime de La Réunion, après une escale à Port Louis à Maurice. L’agence régionale de santé de La Réunion, dans le cadre du contrôle sanitaire aux frontières, s’est assurée que les contrôles sanitaires préalables réalisés à Maurice permettaient d’écarter le risque de choléra.

Air Austral : tout un programme de vols pour les prochains mois

Air Austral a rendu public ce mardi 27 février 2024 son son programme des vols pour la période allant du lundi 1er avril au dimanche 27 octobre 2024. La compagnie annonce ainsi une offre long courrier adaptée jusqu’à 12 rotations Réunion-Paris par semaine et 9 fréquences par semaine Mayotte-Paris en période de haute saison. "Une offre renforcée sur Bangkok avec un large réseau de correspondances vers l’Asie : Le Japon, l’Indonésie, la Malaisie ou encore la Corée du Sud et une offre régionale renforcée sur Mayotte et Diégo-Suarez" sont également programmées. Nous publions ci-dessous le communiqué de la compagnie aérienne