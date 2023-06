Les quatre infos à retenir : accident mortel, Sainte-Marie, Shenaz Bagot et météo

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 15 juin 2023 : - Accident cette nuit à Saint-Pierre : un piéton mortellement percuté - L'État attribue un contrat de redressement Outre-mer à Sainte-Marie - Bigflo & Oli, Pomme, Dinos...découvrez la programmation des Francofolies - Record mondial de températures moyennes pour un début juin

Accident cette nuit à Saint-Pierre : un piéton mortellement percuté

Sur la RN3 à Saint Pierre dans le secteur de Mon Caprice, un accident entre un véhicule et un piéton a eu hier soir - mercredi 14 juin 2023. Malheureusement et malgré les soins prodigués, le piéton est décédé. Suite à cet accident, la route avait été totalement fermée à la circulation et une déviation avait été mise en place au niveau de la bretelle non loin de la station service.

L'État attribue un contrat de redressement Outre-mer à Sainte-Marie

Sainte-Marie fait partie des 12 communes sélectionnées par l'État qui vont bénéficier des Contrats de redressement en Outre-Mer (COROM). Le dispositif vise à accompagner les villes ultramarines en difficulté. Pour en profiter, les collectivités doivent s'engager dans un trajectoire de redressement de leurs finances et améliorer leur gestion en réduisant les délais de paiement de leurs fournisseurs locaux. En contrepartie, l'État met à leur disposition une assistance technique et une subvention exceptionnelle de fonctionnement.

Bigflo & Oli, Pomme, Dinos...découvrez la programmation des Francofolies

Elle avaient fait leur retour l’an dernier après deux ans d’absence en raison de la crise Covid… La 6e édition des Francofolies de La Réunion se déroulera toujours à Saint-Paul, du 5 au 10 septembre prochains. En têtes d’affiche Cali, Bigflo & Oli, Pomme, Selah Sue, Pierre de Maere, Zao de Sagazan, Maya Kamaty, Mouvman Alé, Nathalie Natiembé entre autres. Le reste de la programmation sera dévoilée d’ici début juillet

Record mondial de températures moyennes pour un début juin

Les températures moyennes mondiales relevées début juin ont été les plus chaudes jamais enregistrées pour cette période par le service européen Copernicus, battant les précédents records avec une "marge substantielle", a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.