Les quatre infos à retenir : Volcan, violences urbaines, préfet, rassemblement citoyen

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 3 juillet 2023 : - Piton de la Fournaise : la lave continue (lentement) de descendre vers la route - Saint-Denis : 32 personnes placées en garde à vue dont 22 mineurs - Violences urbaines : les feux d'artifices et les armes toujours interdits dans la rue - Mairie de Saint-Paul : un rassemblement en soutien aux maires victimes

Piton de la Fournaise : la lave continue (lentement) de descendre vers la route

Le Piton de la Fournaise donne son deuxième jour de spectacle ce lundi 3 juillet 2023. La coulée de lave se rapproche de la route. En milieu de journée le feu liquide était situé à environ deux kilomètres du bitume de la RN2. Même si volcanologues ont noté une légère baisse d'activité depuis 2h30 ce lundi matin, mais le spectacle reste magnifique. "Le spectacle est visible depuis la route des laves. Le préfet rappelle qu'il est "interdit et dangereux de tenter d’accéder aux coulées de lave depuis la RN2".

Saint-Denis : 32 personnes placées en garde à vue dont 22 mineurs

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis annonce les mesures prises dans le cadre des violences urbaines, particulièrement sur les communes du Port et de Saint-Denis, et les suites judiciaires réservées aux interpellations réalisées depuis le 30 juin 2023. Au total, 32 personnes ont été placées en garde à vue dont 22 mineurs et 9 âgés de moins de 16 ans.

Violences urbaines : les feux d'artifices et les armes toujours interdits dans la rue

A la suite des violences urbaines qui se sont produites les nuits dernières dans certaines communes de l’île, le préfet Jérôme Filippini "a reconduit l’arrêté visant à prévenir les risques de troubles à l’ordre public" indique la préfecture dans un communiqué.

Mairie de Saint-Paul : un rassemblement en soutien aux maires victimes

Un rassemblement citoyen est organisé ce lundi 3 juillet 2023 à 12 heures devant le parvis de l'Hôtel de Ville de Saint-Paul. Dans un communiqué, Emmanuel Séraphin a appelé la population et les élu.es du Conseil Municipal à la mobilisation "en signe de soutien aux maires, victimes d'attaques et suite aux dégradations des différents bâtiments municipaux en France hexagonale".