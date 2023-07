Les quatre infos à retenir : volcan, requins, électricité et comité interministériel

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 18 juillet 2023 : - 17 jours d'éruption pour le Piton de la Fournaise, pas de changement majeur - Risque requins : un appel à la prudence est lancé en cette période de vacances - Les tarifs de l'électricité vont augmenter de 10% au 1er août - Le Comité interministériel dit vouloir mettre La Réunion et les Outre-mer au cœur de toutes les attentions

17 jours d'éruption pour le Piton de la Fournaise, pas de changement majeur

Cela fait 17 jours ce mardi 18 juillet 2023 que le Piton de la Fournaise s'est réveillé. Même si elle est un peu moins spectaculaire, l'éruption se poursuit et "s'effectue maintenant principalement en tunnel de lave à proximité immédiate du cône, même si des coulées restent toujours visibles au niveau de points de résurgence" note l'observatoire volcanologique. Le front de coulée n’a pas évolué depuis le 5 juillet et se situe toujours à 1,8 km de la route.

Risque requins : un appel à la prudence est lancé en cette période de vacances

Cette semaine, et suite aux observations récurrentes de requins bouledogue signalées par un chasseur sous-marin à Terre-Sainte (Saint-Pierre), le Centre Sécurité Requin appelle les pratiquants de sport de glisse à la prudence. "Nous appelons l'ensemble des usagers de la mer à redoubler de la plus grande vigilance."

Dans l'Hexagone les tarifs de l'électricité vont augmenter de 10% au 1er août

Le gouvernement a annoncé mardi une hausse de 10% des tarifs réglementés de l'électricité au 1er août, signe de la fin progressive du bouclier tarifaire mis en place depuis deux hivers pour réduire les factures des Français.

Le Comité interministériel dit vouloir mettre La Réunion et les Outre-mer au cœur de toutes les attentions

Ce mardi 18 juillet 2023, se tient le Comité interministériel des Outre-mer (CIOM) à Matignon. Un comité réunissant Élisabeth Borne et une vingtaine des ministres de son gouvernement. L'objectif, rendre plus efficace l'action des collectivités ultramarines et améliorer la vie des ultra-marins.