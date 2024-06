Les quatre infos à retenir : fusillade, Gaza, météo et contrôles routiers

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 30 juin 2024 : - Moselle : un mort et cinq blessés dans une fusillade lors d'un mariage - Bombardements israéliens et combats dans le nord de la bande de Gaza - Encore des gelées gran matin : -1.5° degré à la Plaine des Chicot relevé ce dimanche - Saint-Louis : un automobiliste arrêté à 173 km/h, et conduisaient alcoolisé

Moselle : un mort et cinq blessés dans une fusillade lors d'un mariage

Une personne a été tuée et cinq blessées dans une fusillade lors d'un mariage à Thionville (Moselle) dans la nuit de samedi à dimanche, ont indiqué des sources policières, qui évoquent un contexte de trafic de stupéfiants.

Bombardements israéliens et combats dans le nord de la bande de Gaza

L'armée israélienne a bombardé dimanche la bande de Gaza, notamment le nord du territoire où elle poursuit ses opérations après plusieurs jours de combats acharnés contre le Hamas, qui ont poussé des milliers de Palestiniens à fuir.

Encore des gelées gran matin : -1.5° degré à la Plaine des Chicot relevé ce dimanche

La nuit de samedi à dimanche (du 29 au 30 juin 2024) a été un peu moins fraîche que la précédente près du littoral mais localement un peu plus froide dans les hauts (Volcan, Maïdo, Plaine des Chicots...) "en raison d'une inversion thermique plus haute et d'un alizé en légère baisse dans une masse d'air restant sèche", indique Météo France. À la Plaine des Chicots, il a fait jusqu'à -1,5 degré. Soit la plus basse température pour un mois de juin à la station en 24 ans de mesures.

Saint-Louis : un automobiliste arrêté à 173 km/h, et conduisaient alcoolisé

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 41 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 28 au 30 juin 2024 permettant de relever 341 infractions dont 29 délits. Côté gendarmerie, 86 infractions ont été relevées. À cela s'ajoute deux automobilistes intercepté en excès de vitesse à 173 km/h, et conduisaient sous l'empire d'un état alcoolique.