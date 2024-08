Les quatre infos à retenir : crime, lune, variole du singe, volcan

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 20 août 2024 : - Madagascar : un Réunionnais tué à l'arme blanche à Tamatave - La "super Lune bleue" a illuminé le ciel réunionnais cette nuit - Variole du singe : l'Institut Pasteur prêt à "tester et vacciner" - Piton de la Fournaise : un poste de gendarmerie inauguré au Pas de Bellecombe

Madagascar : un Réunionnais tué à l'arme blanche à Tamatave

Un Réunionnais originaire de Bras Panon a été découvert sans vie dans la nuit du lundi 19 août au mardi 20 août 2024, dans une rue près Centre hospitalier universitaire (CHU) de Morafeno à Tamatave, informe l'Express de Madagascar. Il aurait été agressé à l'arme blanche et aurait reçu des coups mortels au niveau de la gorge, indique nos confrères. Frédéric Marimoutou, âgé d'une soixantaine d'années, résidait dans un hôtel de Tamatave avec son épouse et leurs fils. "Il travaillait dans une société d’exportation de fruits" note l'Express de Madagascar

La "super Lune bleue" a illuminé le ciel réunionnais cette nuit

Une "super lune bleue" était visible dans le ciel réunionnais dans la nuit de lundi 19 à mardi 20 août 2024. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, la Lune n'était pas bleue, mais simplement plus proche de la Terre qu'à son habitude, la faisait paraître plus grosse et plus orange qu'à l'ordinaire pendant le lever et le coucher du satellite

Variole du singe : l'Institut Pasteur prêt à "tester et vacciner"

Face à la recrudescence de l'épidémie de mpox dans le monde, l'Institut Pasteur s'est dit prêt lundi à "tester et vacciner les patients à la demande des autorités" françaises, qui n'ont à ce stade recensé "aucune contamination" sur le territoire. Le Premier ministre Gabriel Attal a toutefois annoncé vendredi le placement du système de santé français en "état de vigilance maximale"

- Piton de la Fournaise : un poste de gendarmerie inauguré au Pas de Bellecombe

Le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, et le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, ont inauguré ce mardi 20 août 2024 trois nouveaux dispositifs aux abords Pas de Bellecombe-Jacob, dont un poste avancé de la gendarmerie nationale sur site, un dispositif sonore et lumineux, et un panneau informatif mentionnant les consignes de sécurité et renvoyant vers le bulletin de l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise