Les quatre infos à retenir : Jeux Paralympiques, addictions, Sainte-Marie et énergie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 29 août 2024 : - Jeux Paralympiques : Ugo Didier en or au 400m nage libre, la cycliste Marie Patouillet en argent au 500m contre-la-montre - Département : lancement de la nouvelle campagne anti-addiction "bril pa out santé, arèt ek sa!" - Sainte-Marie : un piéton mortellement fauché par un bus, le conducteur placé en garde à vue - La consommation électrique baisse mais La Réunion reste toujours trop dépendante des énergies importées

Jeux Paralympiques : Ugo Didier en or au 400m nage libre, la cycliste Marie Patouillet en argent au 500m contre-la-montre

Le nageur Ugo Didier est allé cherché la première médaille d'or de la France ce jeudi 29 août au 400m nage libre. Plus tôt dans la journée, Marie Patouillet a été la première française à remporter une médaille dans ces Jeux paralympiques, avec l'argent décroché en finale de contre-la-montre de 500m en para cyclisme sur piste.

Département : lancement de la nouvelle campagne anti-addiction "bril pa out santé, arèt ek sa!"

Ce jeudi 29 août 2024, le Département de La Réunion lance sa nouvelle campagne anti-addiction "bril pa out santé, arèt ek sa". L'occasion de continuer à rappeler à la population les dangers des addictions à travers des actions de sensibilisation, de prévention et de lutte contre les addictions. Une campagne qui s'adresse à toute la population et en particulier aux jeunes, aux femmes enceintes ainsi qu'au sénior, qui ne sont pas souvent les cibles de ces préventions. Entre affiches, spots télévisés et conférences au sein des écoles, la collectivité s'engage à se battre contre les dérives addictives.

Sainte-Marie : un piéton mortellement fauché par un bus, le conducteur placé en garde à vue

Un piéton a été renversé par un bus ce jeudi 29 août 2024, au niveau de la gare routière de Sainte-Marie. L'homme de 60 ans est malheureusement décédé des suites de ses blessures. D'après les premiers éléments, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, percutant le trottoir et un abribus avant de renverser la victime, qui a été projetée sur plusieurs mètres. Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue.

La consommation électrique baisse mais La Réunion reste toujours trop dépendante des énergies importées

Ce jeudi 29 août 2024, le conseil régional, accompagné de l'Observatoire des énergies de La Réunion et de plusieurs partenaires, ont présenté le bilan énergétique du département. Si la consommation d'électricité baisse dans l'île, le département reste encore trop dépendant des énergies importées, qu'elles soient renouvelables ou fossiles. Une situation que La Réunion entend bien inverser à l'horizon 2050.