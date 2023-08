Les quatre infos à retenir : Hawaï, marmaille courageux, cantine gratuite et Gabriel Attal

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 17 août 2023 : - Incendies à Hawaï: 110 morts, les autorités assument de ne pas avoir utilisé les sirènes d'alarme - "Ma mère n'arrive pas à se réveiller", le courageux appel d'un enfant de 7 ans aux pompiers - Conseil régional : cantine gratuite du 21 au 31 août dans tous les lycées publics - Saint-Denis, la Possession, le Port.. Attal passe à table au pas de course

Incendies à Hawaï: 110 morts, les autorités assument de ne pas avoir utilisé les sirènes d'alarme

Le bilan humain des incendies qui ont quasiment rasé une ville sur l'île de Maui s'élève désormais à 110 morts, ont annoncé mercredi les autorités de l'archipel américain d'Hawaï, en assumant publiquement de ne pas avoir utilisé les sirènes d'alarme lors du drame.

"Ma mère n'arrive pas à se réveiller", le courageux appel d'un enfant de 7 ans aux pompiers

Les sapeurs-pompiers des Yvelines ont diffusé lundi 14 août 2023 sur leurs réseaux un appel particulier afin de sensibiliser aux gestes de premiers secours. Dans l’audio, on peut entendre la discussion entre un régulateur et un enfant âgé d’à peine 7 ans. Ce dernier a fait preuve d’un grand courage et de sang-froid, alors que sa maman était inconsciente.

Conseil régional : cantine gratuite du 21 au 31 août dans tous les lycées publics

Cette rentrée scolaire est marquée par la mise en place du dispositif "Kantine à 1 euro", proposé par la Région Réunion dans tous les lycées publics de l’île. "Pour les familles, ce nouveau dispositif représente un gain de plus de 300 euros par an et par enfant scolarisé dans un lycée" indique-t-elle. Pour marquer le lancement de ce dispositif, et aussi permettre à l’ensemble des lycéens de découvrir la cantine, les repas seront gratuits pour tous du lundi 21 août au jeudi 31 août 2023.

Saint-Denis, la Possession, le Port.. Attal passe à table au pas de course

Ce jeudi 17 août 2023, c'est l'heure de grand retour sur les bancs de l'école pour les 217.600 écoliers, collégiens et lycéens de La Réunion. Le début également d'une toute nouvelle année pour ces élèves et le camp professoral. Mais cette année… un invité particulier s'est glissé au milieu des élèves. Lui aussi fait sa rentrée. Il s'agit de Gabriel Attal, tout nouveau ministre de l'Éducation, accompagné de Prisca Thévenot, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du service national universel (SNU).