Les quatre infos à retenir : Darmanin, messe de la Pentecôte, Mbappé et contrôles routiers

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 29 mai 2023 : - Alors que 80% des femmes ont peur de rentrer seul le soir, Darmanin va distribuer... des flyers - Messe de la Pentecôte : des milliers de fidèles rassemblés à l'église du Chaudron - Trophées UNFP : Mbappé élu meilleur joueur de la saison pour la quatrième fois consécutive - Contrôles routiers : un automobiliste cumule (presque) toutes les infractions, son véhicule placé en fourrière (Photo sly/www.imazpress.com)

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a annoncé la semaine passée lancer une vaste campagne de prévention sur la sécurité des femmes dans l'espace public, à grand coups de flyers. Cinq millions de flyers seront distribués partout en France à compter du 30 mai et tout au long de l'été lors de patrouilles de police notamment. Objectif, "rappeler à chacune et chacun les gestes à avoir lorsqu'on est témoin ou victime d'une agression". Si le geste part d'une bonne intention - car il faut en effet sensibiliser contre les violences conjugales… - la forme fait réagir sur les réseaux.

La Pentecôte et sa célébration se poursuivent ce lundi 29 mai 2023, jour férié. Après Pâques et l'Ascension, cette fête marque la venue de l'Esprit saint sur Terre. Habituellement, des milliers de catholiques se rassemblent en ce jour sur l'esplanade du Chaudron à Saint-Denis pour une messe extérieure. Ce lundi 29 mai, c'est chose faite. Des milliers de fidèles sont rassemblés devant l'église du Chaudron.

Le meilleur buteur du championnat de France Kylian Mbappé est élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la quatrième saison consécutive.

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 36 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end permettant de relever 213 infractions dont 35 délits. Côté gendarme, poursuivant leur action de lutte contre l’accidentologie sur les routes de l’île, les motocyclistes de l’E.D.S.R ont procédé à de nombreux contrôles des mobilités en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, tout au long de ce week-end de Pentecôte. Carton rouge pour un automobiliste. Lors du contrôle, les motards ont constaté que le véhicule n'était pas couvert par un contrat d'assurance, la carte grise non mutée, le contrôle technique non-valide et un pneumatique lisse. Pour couronner ce contrôle, le conducteur circulait alors qu'il est sous le coup d'une suspension de son permis de conduire et le dépistage aux produits stupéfiants s'est révélé positif. La voiture a été placée en fourrière administrative et ce délinquant devra répondre de ses actes ultérieurement devant la justice.