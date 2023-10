Les quatre infos à retenir : Loïc Louise, climat, Taïwan et assassinat

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 5 octobre 2023 : - Mort de Loïc Louise : dix ans après, le gendarme sera jugé pour homicide involontaire - Climat: 2023 se rapproche de la barre des 1,5°C de l'accord de Paris - Le typhon Koinu provoque des vents d'une force "record" à Taïwan - Assassinat à la Rivière des Galets : quatre mineurs présentés au juge vendredi, une garde à vue levée

Mort de Loïc Louise : dix ans après, le gendarme sera jugé pour homicide involontaire

Le 3 novembre 2013, Loïc Louise, étudiant Réunionnais à Orléans est mort après avoir reçu une décharge de saser. Il avait 21 ans. À l'origine de ce coup de taser, un gendarme. Dix années après ce drame, le gendarme mis en cause a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Orléans après avoir été mis en examen pour homicide involontaire. La date du procès n'est pas encore connue, mais la famille compte bien faire le déplacement depuis La Réunion.

Climat: 2023 se rapproche de la barre des 1,5°C de l'accord de Paris

Les températures mondiales continuent d'écraser les records: après un été inédit et un mois de septembre plus surprenant encore, 2023 est désormais l'année la plus chaude jamais mesurée sur les neuf premiers mois, s'approchant d'une anomalie de 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle.

Le typhon Koinu provoque des vents d'une force "record" à Taïwan

Le typhon Koinu a frôlé le sud de Taïwan jeudi, provoquant des pluies torrentielles et des vents record de plus de 340 kilomètres par heure, ont indiqué les services météo du territoire.

Assassinat à la Rivière des Galets : quatre mineurs présentés au juge vendredi, une garde à vue levée

Cinq mineurs, nés en 2008 et 2009, étaient en garde à vue ce jeudi 5 octobre 2023 suite au décès d'une jeune femme de 25 ans, visée par un jet de galet. A la fin de la journée, une des gardes à vue a été levée, et les quatre autres seront présentés au juge vendredi. La victime avait été grièvement blessée samedi dernier après avoir reçu un galet de grande taille, jeté depuis le pont de la Rivière des Galets au Port, alors qu'elle circulait en voiture avec son compagnon. Elle est morte des suites de ses blessures mardi. Une procédure judiciaire pour assassinat, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes a été ouverte

Le typhon Koinu provoque des vents d'une force "record" à Taïwan

Le typhon Koinu a frôlé le sud de Taïwan jeudi, provoquant des pluies torrentielles et des vents record de plus de 340 kilomètres par heure, ont indiqué les services météo du territoire.