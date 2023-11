Les quatre infos à retenir : Aide à l'installation, SPL Estival, pont et contrôles maritimes

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 22 novembre 2023 : - L'aide à l'installation en Outre-mer ne bénéficiera finalement qu'aux Ultra-marins - SPL Estival : après de nouvelles discussions, l'intersyndicale suspend la grève - Saint-Denis : des fragments de béton tombent du pont du boulevard de l'Océan - Saison estivale en mer : des contrôles pour la sécurité des passagers et des marins

L'aide à l'installation en Outre-mer ne bénéficiera finalement qu'aux Ultra-marins

Les députés ultra-marins ont été reçus ce mercredi 22 novembre 2023 par Gérald Darmanin et Philippe Vigier pour discuter de l'article 55 du projet de loi de finances, qui prévoyait une aide financière pour l'installation dans les territoires ultra-marins. Cette mesure a été dénoncée par l'ensemble des parlementaires ultra-marins, le député réunionnais Frédéric Maillot en tête de file. L'article sera finalement supprimé puis réécrit "pour faire bénéficier uniquement aux ultramarins l’aide au retour dans les territoires concernés" annonce le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer ce mercredi.

SPL Estival : après de nouvelles discussions, l'intersyndicale suspend la grève

De nouvelles discussions ont eu lieu ce mercredi 22 novembre entre l'intersyndicale, la direction de la SPL Estival et la Cirest. Un accord a été signé entre les partis et le mouvement de grève en cours est suspendu. Un retour à la normale du service de transport urbain est prévu dès demain sur l'ensemble du territoire de l'est.

Saint-Denis : des fragments de béton tombent du pont du boulevard de l'Océan

Tôt ce mercredi 22 octobre 2923, des fragments de béton sont tombés du pont enjambant le boulevard de l'Océan à Saint Denis. Aucun véhicule n’a été impacté par ces bloc tombés qui se sont détachés du tablier de l'ouvrage. Une purge de l'ouvrage et une mise en sécurité ont été faites par les agents du Parc routier régional

Saison estivale en mer : des contrôles pour la sécurité des passagers et des marins

Jet-ski, navires à vocation touristique, bateaux de location, de pêche, kayak… tous sont passés au crible ce mercredi 22 novembre 2023 au port de Saint-Gilles. S'ils sont contrôlés ce n'est pas pour rien. À l'approche de la saison estivale maritime, tous vont se croiser en mer… certains allant parfois plus vite que d'autres, d'autres respectant les règles, alors que d'autres navires s'en affranchissent un peu. C'est pour cela qu'avant que le chassé-croisé ne démarre, il est primordial de rappeler aux entreprises les bonnes pratiques pour assurer la sécurité des passagers, des marins… mais aussi des animaux.