Les quatre infos à retenir : assassinat de Vanina, cachalots, Borne et covid

Assassinat de Vanina : la perpétuité pour Ridaï-Mdallah Mari

Ridaï-Mdallah Mari a été condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir donné la mort dans des conditions atroces à Vanina Galais, 19 ans. Les faits s'étaient produits en mai 2018 à Sainte-Marie. Le 7 février 2022, celui qui est surnommé "le boucher de la Convenance" avait été condamné à 30 ans de réclusion. Il a fait appel et sa peine a été alourdie.

Ce n'est (probablement) pas des baleines mais des cachalots

Ce vendredi 5 mai 2023, l'association Globice, dédiée à l'étude et à la conservation des cétacés a relayé le fait que de nombreux observateurs ont signalé des souffles ou nageoires dorsales. Les baleines seraient-elles aussi précoces ? On le sait, elles ont particulièrement apprécié nos eaux l'année passée. Tellement qu'elles sont restées plus longtemps. Mais non, avis aux amateurs de baleines, si ce sont bien des cétacés… ce sont des cachalots.

Séjour à La Réunion d'Élisabeth Borne et de ses ministres : les Réunionnais n'en attendent pas grand-chose

La semaine prochaine, le jeudi 11 mai 2023, Élisabeth Borne, première ministre, posera le pied à La Réunion, accompagnée de quatre de ses ministres : Jean-François Carenco bien sûr, ministre délégué des Outre-mer, Christophe Béchu, ministre de l'écologie, Marc Fresneau, ministre de l'agriculture et Olivier Klein, ministre du logement. Des élus qui vont devoir se confronter aux problématiques de notre île et surtout à la grogne des Réunionnais.



Covid-19 : l'Agence régionale de santé recommande une dose de rappel pour les plus fragiles

Ce vendredi 5 mai 2023, l'Agence régionale de santé (ARS), vient d'annoncer une petite reprise de l'épidémie de Covid. L'ARS préconise donc aux Réunionnais de faire une dose de rappel afin de protéger les plus fragiles. Nous relayons le communiqué de l'Agence régionale de santé.