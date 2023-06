Les quatre infos à retenir : baleines, Annecy, insécurité et Domenjod

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 11 juin 2023 : - Bonne nouvelle, la saison des baleines est officiellement lancée - "Union et solidarité": Annecy rend hommage aux victimes et héros de l'attaque - Saint-Paul : des auteurs de vol avec violences interpellés aux abords des boîtes de nuit - Domenjod : un détenu met le feu dans le centre pénitentiaire de Saint-Denis

Bonne nouvelle, la saison des baleines est officiellement lancée

"Deux baleines à Grande Anse", "baleine à Saint-Pierre", "baleine entre Trois-Bassins et Trou-d'Eau"… Des posts comme ceux-là, il y en a énormément ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Preuve en est que les baleines que l'on aime tant observer et apercevoir – et ce, même si elles viennent tous les ans – font leur grand retour à La Réunion pour cette année 2023. Une présence de plus en plus remarquée qui signifie que la saison des géantes des mers est bel et bien lancée.

"Union et solidarité": Annecy rend hommage aux victimes et héros de l'attaque

"Un signe fort d'union et de solidarité": des centaines de personnes ont rendu hommage aux victimes de l'attaque au couteau, dimanche à Annecy, qui a fait jeudi six blessés dont quatre très jeunes enfants désormais hors de danger.

Saint-Paul : des auteurs de vol avec violences interpellés aux abords des boîtes de nuit

Dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juin, les policiers municipaux ont procédé à des interpellations dans le secteur des boîtes de nuit à Saint-Paul. Aux alentours de 22h30, un vol avec violences en réunion sur personne vulnérable est signalé par les opérateurs du Centre de Supervision Urbain de la ville. La victime a été prise en charge par les secours.

Domenjod : un détenu met le feu dans le centre pénitentiaire de Saint-Denis

Un détenu du centre pénitentiaire de Domenjod à Saint-Denis aurait volontairement mis le feu dans le quartier disciplinaire selon les informations de nos confrères du Quotidien. L'incident serait survenu alors que prisonnier réclamait du tabac. Le personnel du centre est intervenu sur l'incident.