Saint-Paul : des auteurs de vol avec violences interpellés aux abords des boîtes de nuit

Dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juin, les policiers municipaux ont procédé à des interpellations dans le secteur des boîtes de nuit à Saint-Paul. Aux alentours de 22h30, un vol avec violences en réunion sur personne vulnérable est signalé par les opérateurs du Centre de Supervision Urbain de la ville. La victime a été prise en charge par les secours. (Photo Faits-Divers à St-Gilles (Photos : sly/www.imazpress.com))

Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin a tenu à saluer "le sang-froid, l'engagement et le professionnalisme" des policiers municipaux qui sont intervenus sur les faits.

"Immédiatement alertés et guidés en temps réel, les deux équipages de la brigade de nuit ont procédé en quelques minutes à l'interpellation des agresseurs qui furent ensuite remis à la gendarmerie. Dans le même temps, le SDIS a été informé afin de prendre en charge la victime" précise la mairie dans un communiqué.

Pour Emmanuel Séraphin, cette effiicacité est du à des choix politiques tels que le renforcement des effectifs et une modernisation des équipements et des ressources matériels. Un système de vidéoprotection a été déployé et la brigade de nuit a été créée récemment.

Pour rappel, en mars, Jean Fred Cazambo, âgé de 35 ans était tué par balles devant une boite de nuit à Saint-Gilles.

Lire aussi : Mort de Jean Fred Cazambo à Saint-Gilles : trois hommes placés en détention provisoire pour assassinat