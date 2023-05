Les quatre infos à retenir : bilan routier, Macron, Wuambushu et Texas

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 8 mai 2023 : - Bilan routier : 1 décès et 499 infractions sur les routes ce week-end - Hommage à Jean Moulin: plusieurs milliers de manifestants tenus à distance de Macron - Saint-Denis : 500 personnes manifestent en soutien à l'opération Wuambushu - Texas : une voiture tue 8 personnes devant un centre accueillant des migrants (Photo Bonsoir (vs/www.imazpress.com))

Bilan routier : 1 décès et 499 infractions sur les routes ce week-end

Ce week-end du du 5 au 8 mai 2023, un décès et 499 infractions ont eu lieu sur les routes réunionnaises. Un accident mortel est en effet survenu ce samedi à Bras-Panon, les causes ne sont pas encore déterminées. Les effectifs de police ont réalisé sur le département 51 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end permettant de relever 306 infractions. Du côté de la gendarmerie, 193 infractions ont été relevées, 21 permis ont été retirés

Hommage à Jean Moulin: plusieurs milliers de manifestants tenus à distance de Macron

Après une commémoration du 8 Mai 1945 sur des Champs-Elysées quasiment vides, Emmanuel Macron est arrivé à Lyon pour rendre hommage à Jean Moulin et à la Résistance. Quelques milliers d'opposants l'attendaient, tenus à bonne distance par les forces de l'ordre.

Saint-Denis : 500 personnes manifestent en soutien à l'opération Wuambushu



Environ 500 personnes se sont rassemblées dans les jardins de la préfecture ce lundi 8 mai 2023 pour apporter leur soutien à l'opération Wuambusu à Mayotte. Le collectif Résistance Réunion/Mayotte en Action (Ré-MaA) et les collectifs des citoyens de Mayotte notamment avaient appelé à manifester pacifiquement pour dénoncer les violences commises dans l'île aux parfums et demander plus de mesures pour rétablir la sécurité

Texas : une voiture tue 8 personnes devant un centre accueillant des migrants

Huit personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées dimanche au Texas lorsqu'une voiture a brûlé un feu rouge et foncé dans un groupe de personnes attendant le bus devant un centre accueillant des migrants.