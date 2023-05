Les quatre infos à retenir : Borne, Palme d'or, précarité menstruelle et after Sakifo

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 28 mai 2023 : - Borne attaque le RN "héritier de Pétain", sans oublier LFI - Le discours de la Française Justine Triet, Palme d'or, fait réagir la classe politique - En France 4 millions de femmes sont frappées par la précarité menstruelle - Un after Sakifo au Bisik avec The Hood Brodz et Flavia Coelho

Borne attaque le RN "héritier de Pétain", sans oublier LFI

Élisabeth Borne s'en est prise dimanche au Rassemblement national (RN), "héritier de Pétain", s'attirant les foudres de Marine Le Pen et a aussi accusé Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise de faire "le jeu de l'extrême droite" et de concourir à la montée de la violence.

Le discours de la Française Justine Triet, Palme d'or, fait réagir la classe politique

Le Festival de Cannes a décerné samedi sa Palme d'or à la Française Justine Triet pour "Anatomie d'une chute", récompensant pour la troisième fois seulement de son histoire une réalisatrice. En recevant son prix, la cinéaste a vivement dénoncé la façon dont le gouvernement français a "nié de façon choquante" le mouvement contre la réforme des retraites. La gauche a salué le discours de la réalisatrice tandis la ministre de la Culture s'est dit "estomaquée".

En France 4 millions de femmes sont frappées par la précarité menstruelle

Ce dimanche 28 mai 2023 marque la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, un sujet encore très tabou en France. Cet évènement est l'occasion de rappeler l'inégalité croissante que représente la précarité menstruelle pour des millions de femmes qui n'arrivent pas à se fournir en protections périodiques.

Un after Sakifo au Bisik avec The Hood Brodz et Flavia Coelho

Le vendredi 9 juin 2023, le Bisik, lieu culturel de Saint-Benoît organise un after Sakifo avec The Hood Brodz, le duo de frères DJ et producteurs venus du Mozambique et Flavia Coelho. Ce vendredi 26 mai Sandrine Dijoux aka Sanaa et Fabrice Legros qui étaient reçus pour une soirée entre séga et maloya.