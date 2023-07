Les quatre infos à retenir : consommation, meurtre à Saint-André, arnaque et Algérie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 25 juillet 2023 : - En juin 2023, les prix de l'alimentaire n'ont pas baissé - Meurtre à Saint-André : le principal suspect interpellé à Madagascar - Une nouvelle arnaque aux fausses amendes fait son apparition - Algérie : au moins 34 morts dans de violents incendies et beaucoup de dégâts

En juin 2023, les prix de l'alimentaire n'ont pas baissé

En juin 2023, les prix à la consommation diminuent de 0,3 % à La Réunion, après une hausse de 0,3 % en mai. Les prix de l’énergie poursuivent leur baisse entamée en mai. Les prix des produits manufacturés diminuent également, tandis que les prix des services sont stables. Les prix des produits alimentaires sont quasi stables et ceux du tabac continuent à augmenter. Sur un an, les prix augmentent de 2,0 % à La Réunion, soit nettement moins qu’en France (+4,5 %), et moins qu’au cours des précédents mois.

Meurtre à Saint-André : le principal suspect interpellé à Madagascar

C'est une macabre découverte qui avait été fait à l'arrière d'une voiture dans la nuit du mardi 13 au 14 juin du côté de Saint-André. Le corps d'un homme calciné se trouvait à l'intérieur. Depuis, une enquête a été ouverte et un homme était activement recherché. Un homme dont la cavale a pris fin le 18 juillet à Madagascar.

Une nouvelle arnaque aux fausses amendes fait son apparition

Les agences de location de voiture alertent sur une nouvelle technique d'escroquerie. Envoyée par mail ou courrier, à l’entête ANTAIR (Agence nationale de traitement automatisé des infractions routières), et non ANTAI, la technique consiste une nouvelle fois à indiquer un retard de paiement d’une amende et orienter la cible vers un site frauduleux.

Algérie : au moins 34 morts dans de violents incendies et beaucoup de dégâts

Habitations et magasins ravagés par une tornade de feu: les pompiers étaient toujours à pied d'oeuvre mardi pour venir à bout de violents incendies qui ont frappé le nord et l'est de l'Algérie et causé au moins 34 morts, dont 10 militaires, depuis dimanche.