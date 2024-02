Les quatre infos à retenir : Gaza, pesticides, paquebot bloqué et Salon de l'agriculture

BONSOIR - À la une de ce dimanche 25 février 2024 : - Feu vert à la poursuite des discussions sur une trêve à Gaza, menacée par la famine - Les pesticides, le dossier empoisonné de l'agriculture française - Maurice : un paquebot bloqué au large de l'île, de nombreux passagers malades à bord - Salon de l'Agriculture : Sabine Dijoux, une cheffe péi pour ravir les papilles du public

Le cabinet de guerre israélien a donné son aval samedi à la poursuite des discussions en vue d'une nouvelle trêve à Gaza, selon des médias locaux, au moment où les craintes d'une famine grandissent dans le territoire palestinien faute d'aide humanitaire suffisante.

La France, première puissance agricole européenne, a du mal à s'en passer: les pesticides restent considérés comme un "moyen de production" par une majorité d'agriculteurs qui refusent de s'en passer "sans solution alternative" alors que leurs usages sont censés considérablement diminuer d'ici 2030.

Ce dimanche 25 février 2024, un paquebot de la compagnie Norwegian Dawn est bloqué au large de Port-Louis, à Maurice. Selon les informations de nos confrères de Réunion La 1ère, une épidémie de choléra est suspectée à bord du navire. Un navire qui aurait du faire escale à La Réunion ce vendredi, confirment la préfecture. Face aux symptômes des passagers, la préfecture et l'Agence régionale de santé "ont jugé que la situation sanitaire nécessitait la réalisation de tests pour avoir un état des lieux de la situation". Si les autorités ont proposé à l’armateur de réaliser un mouillage, et de faire monter une équipe médicale à bord, ce dernier - face à la durée des tests - a préféré supprimer son escale à La Réunion.

Ce samedi 24 février 2024, s'est ouvert la 60ème édition du Salon de l'Agriculture à Paris. Parmi les exposants, le village Réunion et une cheffe, Sabine Dijoux. Une cuisinière hors pair, prête à faire saliver le public venu nombreux à la découverte des produits péi. Deux fois par jour, à 10h et 15h, Sabine Dijoux fait la cuisine sous les yeux des visiteurs, dans le Village Réunion monté par le Conseil départemental. Après un cari poulet et un pâté créole le jour de l’ouverture du salon, c’est à un cabri massalé qu’elle s’est attelée ce dimanche.