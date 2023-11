Les quatre infos à retenir : justice, baleines, tri et alcool

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 6 novembre 2023 : - Ouverture d'un procès inédit, celui du ministre de la Justice en exercice, Eric Dupond-Moretti - Globice : au moins 700 baleines à bosse recensées à La Réunion sur la saison 2023 - Formés au tri des déchets, les hôteliers ne veulent pas "être assis sur un tas d'ordures" - Publicité d'alcools dans l'espace public : les élus de La Réunion alertent Emmanuel Macron

Ouverture d'un procès inédit, celui du ministre de la Justice en exercice, Eric Dupond-Moretti

C'est du jamais vu sous la Ve République. A partir de lundi et pour 10 jours, le ministre de la Justice en exercice, Eric Dupond-Moretti, sera assis sur le banc des prévenus d'un tribunal, accusé de conflits d'intérêts dans le cadre de ses fonctions.

Globice : au moins 700 baleines à bosse recensées à La Réunion sur la saison 2023

Clap de fin pour la saison des baleines annonce Globice. Au 16 août, 700 individus uniques étaient comptabilisés. Un chiffre jamais atteint à La Réunion. À noter que le travail d'analyse des photos-identifications de caudales de baleines à bosse se poursuit.

Formés au tri des déchets, les hôteliers ne veulent pas "être assis sur un tas d'ordures"

Bientôt soumis à des quotas de déchets, les professionnels de l’hôtellerie de la côte ouest ont visité le centre de tri du Port ce lundi 6 novembre 2023. Organisée par l’Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), cette journée a pour but de sensibiliser les hôteliers et les restaurateurs sur l'importance de la bonne gestion de leurs déchets et au traitement efficace des déchets.

Publicité d'alcools dans l'espace public : les élus de La Réunion alertent Emmanuel Macron

Plusieurs députés et sénateurs de La Réunion ont signé le 2 novembre 2023 un courrier destiné au président de la République afin d’interdire la publicité d’alcools au sein de l’espace public à La Réunion accompagné d'une note d'experts. Pour rappel, la consommation d'alcool est à l'origine d'une importante problématique de santé publique sur l'île. L'alcool qui place d'ailleurs La Réunion aux premiers rangs régionaux, en terme de passage aux urgences et près de 150 nouveau-nés sont nés avec un trouble de l'alcoolisation fœtale.