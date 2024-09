Les quatre infos à retenir : meurtre, cambriolage, cyclisme et bilan routier

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 15 septembre 2024 : - Saint-Leu : un homme tué, deux personnes interpellées et placées en garde à vue - Saint-André : un cambrioleur maîtrisé par deux rottweilers - Cyclisme : Aurélien Costeplane vainqueur du Tour de l'île - Saint-Leu : un motard contrôlé à 151 kilomètres heures sur une route limitée à 80

Saint-Leu : un homme tué, deux personnes interpellées et placées en garde à vue

Dans des circonstances encore indéterminées, un homme de 39 ans a été tué à dans les hauts de Saint-Leu dans la nuit du samedi 14 septembre au dimanche 15 septembre 2024. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. "Leur audition n'a pas encore été possible en raison de leur alcoolisation" indique le parquet de Saint-Pierre. Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée à la section de recherches de la gendarmerie. Une autopsie doit avoir lieu pour déterminer les causes exactes de la mort de la victime.

Saint-André : un cambrioleur maîtrisé par deux rottweilers

Vers 22h ce samedi 14 septembre 2024, une habitante de Saint-André a alerté la police pour un individu qui aurait tenté de cambrioler son domicile avant d'être maîtrisé par ses deux chiens. A son arrivée sur place l'unité canine constatait que deux rottweilers maintenaient au sol un individu. Un policier a dû faire usage de son arme pour lâcher prise à l'un des deux chiens. L'animal a été blessé à la cuisse. Fortement alcoolisé, l'homme a été interpellé et conduit à l’hôpital.

Cyclisme : Aurélien Costeplane vainqueur du Tour de l'île

Ce dimanche 15 septembre 2024, Aurélien Costeplane est le grand gagnant de la 77ème édition du Tour cycliste de La Réunion. Huit étapes autour de l'île, d'est en ouest, au nord, en passant par le sud pour près de 100 cyclistes engagés. Tous venus de La Réunion, de Maurice ou encore de l'Hexagone. Pour cette ultime étape, les coureurs se sont affrontés sur 78 km de parcours avec au programme : le critérium de 30 tours au Barachois à Saint-Denis.

Saint-Leu : un motard contrôlé à 151 kilomètres heures sur une route limitée à 80

Pour le week-end du 13 au 15 septembre 2024, 161 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. 5 conduites en état d'ébriété et 3 sous stupéfiants ont été relevées. 12 permis ont été retirés. Ce dimanche 15 septembre, 93 fonctionnaires de police ont également réalisé une opération de contrôle. 62 automobilistes ont été verbalisés pour non respect du code de la route.