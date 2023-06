Les quatre infos à retenir : Nassimah Dindar, Parcoursup, Insee, fusillade

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 1er juin 2023 : - Prise illégale d'intérêt : Nassimah Dindar relaxée par la Cour d’appel - Parcoursup: plus que quelques heures avant les premières réponses - Malgré des diplômes de plus en plus élevés, les jeunes peinent toujours à acquérir leur autonomie - Une fusillade fait au moins un mort dans l’Ain, le tireur activement recherché

Prise illégale d'intérêt : Nassimah Dindar relaxée par la Cour d’appel

Ce jeudi 1er juin, c'est le jour où Nassimah Dindar devait connaître le verdict rendu par la Cour d'appel dans l'affaire du Sdis, pour prise illégale d'intérêts. Des faits supposément commis à l’époque où elle était présidente du service d’incendie et de secours (Sdis). Selon les poursuites, deux personnes auraient aussi travaillé pour Nassimah Dindar sur le plan personnel, l’un en tant que jardinier, et l’autre en tant que femme de ménage. Ce jeudi, la Cour d'appel a confirmé la décision rendue par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le mardi 13 avril 2021. Les magistrats ont relaxé Nassimah Dindar. Pourtant, la procureure générale avait requis une peine de six mois de prison avec sursis, une peine d'inéligibilité d'un an maximum assortis d’une amende.

Parcoursup: plus que quelques heures avant les premières réponses

C'est devenu le temps fort de l'année de Terminale: dans quelques heures - ce jeudi 1er juin 2023 - les lycéens désireux d'entamer des études supérieures et les étudiants voulant se réorienter recevront les premières réponses à leurs voeux sur la plateforme Parcoursup. Les premières réponses doivent tomber officiellement à 21 heures (heure Réunion), peut-être un peu avant.

Malgré des diplômes de plus en plus élevés, les jeunes peinent toujours à acquérir leur autonomie

La jeunesse réunionnaise est de plus en plus diplômée. Néanmoins, en 2019, seuls quatre jeunes sur dix sont autonomes à 29 ans, c’est-à-dire travaillent et habitent leur propre logement, contre sept sur dix dans l’Hexagone. Depuis une décennie, l’accès à l’autonomie des jeunes a peu évolué sur l’île. Les diplômés du supérieur sont les plus indépendants en enchaînant études, emploi et logement. Pour les autres, à La Réunion encore plus qu’ailleurs, le parcours vers l’autonomie est très différent selon que l’on soit une femme ou un homme. Les jeunes hommes vivent plus longtemps avec leurs parents, et s’installent dans leur propre logement une fois qu’ils travaillent. Les jeunes femmes prennent d’abord un logement et deviennent majoritairement mères avant de trouver un emploi. Cependant, même sans enfant, les femmes accèdent moins à l’emploi que les hommes.

Une fusillade fait au moins un mort dans l’Ain, le tireur activement recherché

Le centre-ville de Nantua, dans l’Ain est bouclé. Ce jeudi matin, 1er juin 2023, un homme a tiré sur des personnes qui se trouvaient dans un café. Une personne âgée de 19 ans est décédée sur place, rapporte France 3. Une autre victime de 31 ans a été blessée à l’abdomen et emportée en urgence absolue par hélicoptère à l’hôpital de Lyon-Sud. Deux autres blessés légers ont été pris en charge sur place selon les pompiers de l’Ain.