Les quatre infos à retenir : Sainte-Marie, habitat indigne, rugby, Gaza

Sainte-Marie : des parents d'élèves toujours en colère face au manque de repas à l'école

Depuis le mercredi 4 octobre 2023, la cuisine centrale de Sainte-Marie est fermée à la suite d'une inspection sanitaire ordonnée par la préfecture. Ce lundi, des parents d'élèves en colère manifestent devant la mairie de la commune, alors que de nombreux enfants ont été privés de repas depuis la fermeture de la cuisine centrale. Un nouveau prestataire a été désigné pour fournir les cantines des écoles, mais une vérification doit d'abord être effectuée pour s'assurer que les normes sont respectées

Habitat indigne : la préfecture veut lutter contre les 18.000 logements concernés

Le plan d’action contre l'habitat indigne 2023-2027 a été définitivement adopté le 14 septembre 2023, lors d’un comité de pilotage présidé par la sous-préfète en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse, Christine Torres, en présence des acteurs de la lutte contre l’habitat indigne. L’objectif général est d’articuler l’ensemble des acteurs et des politiques mises en œuvre en vue d’une action plus efficace dans la résorption de l’habitat indigne, estimé à près de 18 000 logements à La Réunion

Rugby/XV de France : Dupont autorisé à reprendre les entraînements par son chirugien

Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont "a obtenu l'autorisation de reprendre dès ce jour les entraînements de rugby" avec contacts, à moins d'une semaine du quart de finale du Mondial-2023 contre l'Afrique du Sud, a annoncé lundi la Fédération française de rugby (FFR).

Israël annonce le "siège complet de la bande de Gaza"

Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a annoncé lundi avoir imposé un "siège complet" de la bande de Gaza, au troisième jour de l'offensive déclenchée contre Israël à partir de ce territoire palestinien par le mouvement islamiste Hamas. "Pas d’électricité, pas de nourriture, pas de gaz, tout est fermé », a-t-il ajouté lors d’une réunion avec le commandement sud de Tsahal (nom de l'armée israélienne)