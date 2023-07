Les quatre infos à retenir : Tour auto, street workout, sécurité routière, Niger

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 30 juillet 2023 : - Réhane Gany remporte la 54ème édition du Tour auto - Le Port accueille la Street Workout Réunion Cup - 543 infractions relevées par le forces de l'ordre sur les routes ce week-end - Niger: la France menace d'une réplique "immédiate et intraitable" en cas d'attaque contre ses ressortissants

Réhane Gany remporte la 54ème édition du Tour auto

Troisième et dernier jour du Tour Auto ce dimanche 30 juillet 2023. Le jeune Réhane Gany, qui a dominé toute la compétition, a été sacré champion de cette 54ème édition. Le précédent teneur du titre, Thierry Law Long, termine deuxième, et Damien Dorseuil s’adjuge la troisième place. Réhane Gany achève la course en 1 heure 51 minutes et 11 secondes, 31 secondes devant Thierry Law Long

Le Port accueille la Street Workout Réunion Cup

Suite aux pré-qualifications qui se sont déroulées à Saint-Denis et au Tampon en mai et juin, les 16 meilleurs athlètes de street workout freestyle réunionnais s’affrontent ce dimanche au Port pour la Réunion Cup 2023. Organisé par l’association Bek la barre l’événement se déroule de 9h à 18h au parc de Street Workout du Port. Les sportifs tentent de se qualifier pour le championnat du monde Freestyle Le championnat de France Set & Reps et la coupe de France Freestyle

543 infractions relevées par le forces de l'ordre sur les routes ce week-end

Les effectifs de la Police ont réalisé sur le département 33 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 28 au 30 juillet 2023 permettant de relever 362 infractions. La gendarmerie a elle relevée 181 infractions

Niger: la France menace d'une réplique "immédiate et intraitable" en cas d'attaque contre ses ressortissants

La France a menacé dimanche de répliquer "de manière immédiate et intraitable" à toute attaque contre ses ressortissants et ses intérêts au Niger, où des milliers de manifestants favorables au putsch militaire ont ciblé son ambassade.