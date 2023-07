Les quatre infos à retenir : marches contre les violences policières, trail, volcan et Langevin

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 8 juillet 2023 : - Marches en France contre les violences policières, un millier de personnes à Paris malgré l'interdiction - À La Réunion, le trail se développe à grande vitesse - Piton de la Fournaise : le cône volcanique continue son édification, la lave s'écoule en tunnel - Saint-Joseph : baignade interdite au bassin de la balance à la rivière Langevin

Marches en France contre les violences policières, un millier de personnes à Paris malgré l'interdiction

Plus de 1.000 personnes sont rassemblées à Paris samedi après-midi, en mémoire d'Adama Traoré et malgré l'interdiction de la préfecture de police, alors que des "marches citoyennes" empreintes de "deuil et colère" contre les violences policières sont organisées dans plusieurs autres villes de France.

À La Réunion, le trail se développe à grande vitesse

À l'assaut des sentiers de La Réunion, à courir, à marche, à deux (jamais seul c'est conseillé) ou à plusieurs… depuis des mois voire des années, le trail a le vent en poupe dans notre île. En même temps, quoi de mieux pour allier sport-santé et contemplation des magnifiques paysages de La Réunion. Car entre le Grand Bénare, Mafate, la Roche Écrite ou encore le Col du Taïbit, des terrains de jeu, il y en a.

Piton de la Fournaise : le cône volcanique continue son édification, la lave s'écoule en tunnel

Le Piton de la Fournaise entame son septième jour de spectacle ce samedi 8 juillet 2023. L’activité se concentre désormais au niveau de la bouche éruptive localisée au sud-est de l’Enclos Fouqué à 1.720 m d’altitude. Le cône volcanique poursuit son édification par accumulation des projections de lave. Ce vendredi soir, le front de coulée se trouvait à 1,8 km de la RN2. Même si l'intensité a un peu baissé, le spectacle reste magnifique.

Saint-Joseph : baignade interdite au bassin de la balance à la rivière Langevin

Les activités de baignade sont interdites sur le bassin de la Balance à la rivière Langevin depuis ce vendredi 7 juillet 2023. "Suite aux résultats des prélèvements d’eaux au niveau des bassins de baignade sur le territoire de la commune de Saint-Joseph, réalisés le 04/05/2023, l’Agence Régionale de Santé signale que la qualité de l’eau n’est pas favorable à la pratique de la baignade" a annoncé la mairie de la commune dans un communiqué.