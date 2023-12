Les quatre infos à retenir : World Cleanup Day, cyclisme, fortes pluies et route du littoral

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 18 décembre 2023 : - Le World Cleanup Day dans le calendrier des journées mondiales de l’ONU - Cyclisme : la Réunionnaise Léa Grondin sacrée championne du centre Val de Loire - Le nord, l'est et le sud-est placés en vigilance jaune fortes pluies/orages ce mardi - La Route du littoral est rouverte sur quatre voies

Le World Cleanup Day dans le calendrier des journées mondiales de l’ONU

Le World Cleanup Day fait son entrée dans le calendrier officiel des journées mondiale de l’ONU. Cette action de ramassage des déchets, partout dans le monde, aura donc lieu désormais le 20 septembre de chaque année. "Une reconnaissance qui souligne l’importance du mouvement dans la promotion de l’action citoyenne" souligne l'association Le World Cleanup Day dans un communiqué

Cyclisme : la Réunionnaise Léa Grondin sacrée championne du centre Val de Loire

À seulement 15 ans, la jeune Réunionnaise Léa Grondin a décroché le titre de championne régionale du Centre Val de Loire en omnium (cyclisme sur piste). Cette victoire a été obtenue lors du championnat d'hiver sur piste du Centre Val de Loire, qui s'est déroulé ce dimanche 17 décembre 2023

Le nord, l'est et le sud-est placés en vigilance jaune fortes pluies/orages ce mardi

Le nord, l'est et le sud-est de La Réunion seront placés en vigilance jaune fortes pluies/orages ce mardi 19 décembre 2023 en cours de matinée et dans l'après-midi

La Route du littoral est rouverte sur quatre voies

La RN1 Route du Littoral est rouverte sur ses 4 voies entre La Grande Chaloupe et La Possession. Par ailleurs, la circulation se fait sur voies réduites côté mer. La remise à zéro de la chaine de blocs est en cours.