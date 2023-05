Victoire de l'OM en Ligue des Champions : 30 ans après, les supporters se souviennent

Ce dimanche 28 mai, le Club des supporters de l'OM de La Réunion a célébré comme il se doit les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions. L'événement s'est tenu à Saint-André, où les passionnés de l'OM se sont réunis pour partager leur amour pour le club et rendre hommage à cette victoire légendaire. Rappelez-vous, en 1993, Marseille remportait la Ligue des Champions. Pour l'occasion, ce dimanche, Marcel Desailly, illustre footballeur était présent. Nous relayons le communiqué. (Photos : Club des supporters de l'OM de La Réunion)

Au cours de cette soirée inoubliable, le président du club, Laurent Ramassamy, a exprimé toute sa gratitude envers Marcel Desailly pour sa présence parmi eux et pour son rôle majeur dans la victoire de l'OM en 1993. La présence de Marcel Desailly a ajouté une dimension spéciale à cette célébration, renforçant encore plus le lien entre l'OM et ses fervents supporters de La Réunion.

La soirée a été marquée par des moments de partage, de convivialité et d'émotion, alors que les supporters se sont remémoré les instants clés de cette victoire historique. Les chants et les cris de joie ont résonné dans la salle, témoignant de la passion indéfectible des supporters de l'OM à La Réunion.

En tant qu'Association des Supporters de l'OM de La Réunion, notre objectif est de continuer à promouvoir et à véhiculer la passion pour l'Olympique de Marseille sur l'ensemble de l'île. Nous sommes fiers de représenter les couleurs de l'OM et de rassembler les supporters réunionnais autour de notre amour commun pour le club.

Notre association reste déterminée à organiser des événements, des déplacements et des initiatives pour renforcer la présence de l'OM à La Réunion et maintenir la flamme de l'OM vivante dans les cœurs de tous les supporters.

Le Club des Supporters de l'OM de La Réunion tient à remercier chaleureusement Marcel Desailly pour sa présence et pour avoir partagé avec nous cette soirée exceptionnelle. Nous remercions également tous nos adhérents et invités pour leur soutien indéfectible et leur passion débordante pour l'OM.