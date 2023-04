Ce vendredi 28 avril 2023, Matante Rosina trouve l'atmosphère plus respirable. Les températures continuent de baisser et il va même faire bien frais à Cilaos avec 5°C affiché au thermomètre. Elle se penche au-dessus de sa boule de cristal qui lui dévoile un beau soleil sauf sur le sud et le sud-est où de la pluie est attendue. Pour ne pas changer, dans l'après-midi, les nuages débarquent sur les pentes, apportant avec eux quelques averses. (photo rb/www.imazpress.com)