Ce vendredi 27 octobre 2023, Matante Rosina se déplace avec son ventilateur de poche, son éventail n'est plus suffisant. Elle jette un oeil à son thermomètre qui affiche 31°C. Après un matin ensoleillé, les nuages se forment rapidement le long des montagnes. Au fil des heures, elle espère quelques averses et elle pense même qu'avec cette atmosphère chaude et humide, on pourrait entendre quelques coups de tonnerre. (Photo photo RB/www.imazpress.com)