Refus d'obtempérer, Mondial féminin, volcan et Chine

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 6 août 2023 : - Limoges : accident mortel à scooter après un refus d'obtempérer - Mondial féminin: la Suède élimine les Etats-Unis, doubles tenants du titre - Piton de la Fournaise : l'éruption se poursuit à faible intensité - Séisme de magnitude 5,4 dans l'Est de la Chine, au moins 21 blessés

Limoges : accident mortel à scooter après un refus d'obtempérer

Nouveau drame après un refus d'obtempérer: selon la police, deux jeunes circulant à scooter sont morts après avoir percuté un véhicule en tentant d'échapper à un contrôle routier dans la nuit de samedi à dimanche à Limoges (Haute-Vienne).

Mondial féminin: la Suède élimine les Etats-Unis, doubles tenants du titre

Les Etats-Unis, doubles tenants du titre, ont été éliminés du Mondial féminin dès les 8es de finale, par la Suède (0-0, 5-4 tab), dimanche à Melbourne, au terme d'une séance de tirs au but à rebondissements.

Piton de la Fournaise : l'éruption se poursuit à faible intensité

L'éruption se poursuit au Piton de la Fournaise ce dimanche 6 août 2023. Malgré les mauvaises conditions météorologiques des derniers jours, les volcanologues estiment que "l'activité se poursuit très probablement avec de faibles projections de lave au niveau du cône éruptif ainsi qu’un écoulement de la lave en tunnels".

Séisme de magnitude 5,4 dans l'Est de la Chine, au moins 21 blessés

Un séisme de magnitude 5,4 a touché l'est de la Chine dimanche, a indiqué l'Institut géologique américain (USGS), les autorités faisant état d'au moins 21 blessés et de plus d'une centaine de bâtiments effondrés.