Lutte contre les rodéos : trois personnes interpellées et placées en garde à vue à Saint-Denis

Ce dimanche 12 janvier 2025, les effectifs de la Police nationale de La Réunion ont mené une opération de lutte contre les rodéos urbains dans le quartier du Chaudron et de Sainte-Clotilde. Au total, trois personnes ont été interpellées dont deux pour refus d’obtempérer avec mise en danger d’autrui, défaut de permis de conduire et une pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Tous roulaient sans assurance. Ils ont été placés en garde à vue (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Les trois individus incriminés devront répondre de leurs actes devant le tribunal judiciaire.

Sur le terrain, 18 fonctionnaires étaient engagés.

Au total, en plus des trois personnes interpellées :

- 16 deux-roues contrôlés

- 1 personne verbalisée pour non port de gants

- 3 engins étaient immobilisés et mis en fourrière administrative

- 10 opérations anti-rodéos chaque semaine -

Les rodéos sauvages surviennent régulièrement à La Réunion. En 2024, 35 personnes ont été interpellées, et 32 motos ont été confisquées, "et pour beaucoup détruites". "Plus de dix opérations sont organisées chaque semaine en zone police", précise Laurent Chavanne, directeur de la police nationale de La Réunion.

Ces dernières années, les actions de prévention se sont multipliées. "A côté des actions de répression, nous menons des actions de sensibilisation. En 2023, avec l'aide des élus et de nos partenaires, nous avons pu mettre fin à cette problématique pendant plus d'un an dans la zone du Chaudron. On peut se dire qu'il y a une petite reprise de ce phénomène", détaille-t-il lors d'une conférence de presse.

Il est rappelé que la pratique de rodéos sauvages est illégale et met en dangers les riverains et usagers de la route. Cette pratique est punie de 1 à 5 ans emprisonnement et de 15.000 à 75.000 euros d’amende.

