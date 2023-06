Macron veut réduire les grandes vacances pour éviter "la perte des apprentissages"

En visite dans une école à Marseille, Emmanuel Macron a déclaré ce mardi 27 juin 2023 qu'il faut "rouvrir un débat qui est celui du temps scolaire dans l'année". Il estime que les grandes vacances dans l'Hexagone sont trop longues ce qui provoque "la perte des apprentissages" et accentue l'inégalité sociale (Photo École primaire photo RB imazpress)

"On doit rouvrir un débat qui est celui du temps scolaire dans l'année" et sortir de "la grande l'hypocrisie française" a lancé le Président de la Répubique sous le regard de Pap Ndiaye, ministre de l'Education.

"On a des enfants qui ont parfois deux mois et demi de vacances, quelques-uns près de trois mois" a ajouté Emmaneul Macron. "Quelle est la conséquence de ça ? C'est qu'on bourre les semaines des enfants", a-t-il poursuivi. Il a noté que ces vancances, jugées trop longues, ont pour conséquene une "perte des compétences" constatée dès la rentrée. "On détruit les apprentissages" a encore dit le Président. "L'inégalité (sociale) revient quand on a des vacances de trois mois" estime-t-il.

"On doit concerter ça, on doit travailler, pas pour l'année prochaine c'est trop juste, mais il faut repenser ce temps dans l'année" a-t-il continué. Regardez

"L'inégalité revient quand on a des vacances de trois mois": Emmanuel Macron souhaite "repenser" le temps scolaire dans l'année pic.twitter.com/kVRiTEdn8n — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) June 27, 2023

A noter que ce vendredi 9 juin Bordeaux, l'ancien premier ministre, Edouard Philippe, a lui proposé de réduire les grandes vacances de l'été hexagonal. Selon l'ex chef du gouvernement des vacances trop longues favoriseraient les inégalités sociales.

