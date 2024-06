Marie-Alice Sinaman rend visite aux adultes en situation de handicap intellectuel

Ce vendredi 14 juin 2024, les établissements d'accueil médicalisé et non médicalisé IRSAM Barre d'Jour et Les pailles en queue, organisent la première édition de "Drôle de vendredi". Marie-Alice Sinaman est venue dans les établissements au Moufia, à la rencontre des personnes accueillies. Elle a proposé une séquence de son nouveau spectacle #FanmKréol en avant-première et elle partagera un kozman avec les personnes en situation de handicap intellectuel de 9h30 à 10h30. Les membres de l'atelier théâtre de IRSAM Barre d'Jour ont hâte de pouvoir poser leurs questions et surtout de rire avec la célèbre humoriste. (Photo dr/www.imazpress.com)

Le DJ Vida, de l'association Koulér lo kér, a assuré l'ambiance musicale l'après-midi. Une journée sous le signe du rire et du partage à l'IRSAM Barre d'Jour et Les pailles en queue, 40 rue Roger Guichard, 97490 Sainte-Clotilde.

- Programme du vendredi 14 juin -

9h30 - 10h30 : Marie Alice Sinaman

10h30 - 11h00 : Remerciements

11h30 : Repas

13h30 -14h15 : Sketchs d'impro du groupe Théâtre de l'Accueil de jour de IRSAM Barre d'Jour

14H30 : Ambiance musicale

- IRSAM Barre d'Jour & Les pailles en queue -

L’Établissement d’accueil non médicalisé (EANM) IRSAM Barre d’Jour et l'Établissement d’accueil médicalisé (EAM) IRSAM Les pailles en queue accompagnent des personnes présentant un handicap intellectuel avec ou sans troubles associés.

L'association IRSAM initiée il y a 165 ans à Marseille par le Père Dassy et développée à son origine par la Congrégation religieuse des Soeurs marie immaculée, l’association IRSAM Loi 1901 est Reconnue d’utilité publique (RUP) et appartient au secteur médico social, en PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et à La Réunion.

Elle accompagne des personnes en situation de handicap présentant majoritairement une déficience sensorielle, dans des établissements spécialisés, en milieu ordinaire et dans des centres d’apprentissage et de formation. Elle gère à ce jour 37 établissements, services et dispositifs en Métropole et à La Réunion. Elle accueille et accompagne 2439 enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. Elle travaille avec 1027 salariés ETP (Equivalent temps plein).