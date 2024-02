Marie Guévenoux, ministre déléguée aux Outre-mer, s'entretient avec les élus mahorais

Ce lundi 19 février 2024, la nouvelle ministre déléguée chargée des Outre-mer Marie Guévenoux s’est entretenue successivement à leur demande avec les députés mahorais Estelle Youssouffa et Mansour Kamardine, les sénateurs Thani Mohamed Soilihi et Saïd Omar Oili, le président du conseil départemental de Mayotte, Ben Issa Ousseni, et le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaila.

En présence du nouveau préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, la ministre déléguée a rappelé "la nécessité du rétablissement à très court terme de l’ordre public et celle du maintien d’une paix civile durable".



"A cet effet, et dans le prolongement des instructions de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Marie Guévenoux a fixé des objectifs clairs et identifiés au nouveau préfet de Mayotte en matière de sécurisation et d’action de sécurité publique" écrit le ministère.



"Au cas particulier, l’opération d’évacuation du stade Cavani sera réalisée dans les prochains jours pour répondre aux préoccupations du territoire. Le nouveau préfet a également été chargé de préparer dans les prochains jours la mise en œuvre de l’opération Wuambushu 2" annonce-t-il.

Par ailleurs, la ministre déléguée chargée des Outre-mer a pu échanger sur "la méthode et sur le calendrier d’élaboration du projet de loi de Mayotte, qui devra être présenté le 22 mai 2024 en Conseil des ministres". Des réunions de concertation se tiendront, sous l’égide du préfet d’une part et lors des déplacements de la ministre à Mayotte d’autre part.



Marie Guévenoux se rendra sur l’île dans le prolongement de l’installation du nouveau préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville qui arrivera le 24 Février prochain. Lors de ce déplacement, elle poursuivra les discussions avec les élus.