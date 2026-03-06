Mars bleu : une mobilisation renforcée du CHU contre le cancer colorectal

À La Réunion, le cancer colorectal constitue un enjeu majeur de santé publique. Il figure parmi les cancers les plus fréquents du territoire, avec environ 393 nouveaux cas et 151 décès chaque année. À l’occasion de Mars Bleu 2026, l’ARS La Réunion, la CGSS Réunion et Cap Onco Réunion, aux côtés des associations et des professionnels de santé, se mobilisent pour renforcer la sensibilisation et augmenter la participation au dépistage. De nombreuses actions d’aller vers sont organisées dans l’île, dont des bus santé qui vont parcourir plusieurs communes à la rencontre de la population. (Photo : Richard Bouhet/ www.imazpress.com)

Le programme de dépistage organisé s’adresse à toutes les femmes et tous les hommes âgés de 50 à 74 ans, ne présentant pas d’antécédent personnel ou familial de cancer ou de maladie du côlon ou du rectum. Une invitation est envoyée tous les deux ans par l’Assurance Maladie pour réaliser un test de recherche de sang dans les selles.

Ce test, pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, peut être réalisé à domicile en quelques minutes.

À réception de la lettre d’invitation, les personnes concernées peuvent obtenir gratuitement leur kit de dépistage :

• auprès de leur médecin ;

• dans l’une des 211 pharmacies habilitées de l’île - Liste des pharmacies ici ;

• en le commandant en ligne sur le site monkit.depistage-colorectal.fr ;

• et, à partir de mars 2026, auprès des infirmiers diplômés d’État.

Dans 96 % des cas, le résultat du test est négatif. Dans 4 % des cas, il est positif : cela ne signifie pas nécessairement un cancer, mais nécessite la réalisation d’une coloscopie pour en identifier la cause.

Afin de sécuriser ce parcours, l’ARS La Réunion se mobilise aux côtés des établissements de santé pour réduire les délais d’accès à la coloscopie diagnostique, étape essentielle après un test positif.

Tout au long du mois de mars, de nombreuses actions d’aller-vers sont organisées sur l’ensemble du territoire par les acteurs institutionnels, les associations et les professionnels de santé : stands d’information, animations pédagogiques, remise de kits de dépistage et temps d’échanges avec le public.

Quelques minutes peuvent éviter des traitements lourds... et sauver des vies.

- Le programme des actions et manifestations au mois de mars -

Toutes les dates, lieux et horaires des manifestations sont disponibles sur le site internet de Cap Onco Réunion : Liste des manifestations Mars bleu 2026.

Ces initiatives sont soutenues par l’ARS La Réunion, la CGSS Réunion et Cap Onco Réunion. Des bus santé à la rencontre de la population du 9 au 14 mars 2026.

- Des bus santé à la rencontre de la population du 9 au 14 mars 2026 -

Pour la première fois sur cette thématique, des bus santé sillonneront les communes du 9 au 14 mars afin d’aller au plus près des habitants, notamment des publics les plus éloignés du système de soins. Un accompagnement pas-à-pas sera proposé : démonstration du geste par simulation, explications simples et réponses aux questions sans tabou.

L’objectif est de lever les freins, dépasser la gêne que peut susciter le prélèvement et banaliser ce geste de prévention.Ces actions sont portées par les associations Asetis et ARSPH, en lien avec les professionnels de santé du CHU de La Réunion et du CHOR, et avec le soutien de l’ARS.

Le bus santé se déplacera :

- Le 9 mars 2026, de 13h à 17h à Saint-Benoit, Sainte-Anne à la pharmacie de la Baleine et à Saint-Leu sur le parking Leclerc Portail.

- Le 10 mars 2026, de 13h à 17h, à la Plaine des Palmistes (pharmacie des Palmistes) et au Tampon sur le parking de Leclerc.

- Le 11 mars 2026, de 13h à 17h à Saint-André (Bras-des-Chevrettes, Centre social) et à Saint-Joseph sur le parking Leclerc.

- Le 12 mars 2026, de 8h à 12h, à La Possession et à la Rivière du Mât les Hauts (rue Azéma, près de l'église) à Bras-Panon

- Le 13 mars 2026, de 13h à 17h, à Sainte-Rose (pharmacie de Sainte-Rose), à Saint-Louis (parking Leroy Merlin)

- Le 14 mars 2026, de 13h à 17h, à Saint-Denis (centre-ville, près de la poste), à Saint-Pierre (parking Leclerc Caserne)

- Des émissions TV et radio dédiées -

La population pourra en savoir plus sur le cancer colorectal et le dépistage, et interroger les professionnels de santé de La Réunion.

Les prochains rendez-vous :

• Emission On en parle sur Réunion 1ère radio, le 13 mars de 8h à 10h

• Emission TV Vital dédiée à visionner le 21 mars sur Réunion 1ère puis en replay sur le site de l’ARS

- Une priorité de santé publique pour La Réunion -

Au-delà de Mars Bleu, l’ARS La Réunion inscrit le dépistage du cancer colorectal dans une stratégie territoriale durable d’« aller-vers », avec le déploiement progressif de médiateurs en santé et un travail coordonné avec l’ensemble des partenaires. Augmenter la participation au dépistage n’est pas seulement un objectif sanitaire : c’est une priorité pour réduire les inégalités de santé et améliorer durablement la survie face au cancer à La Réunion.

Agir aujourd’hui, c’est donner à notre territoire les moyens d’inverser la tendance.