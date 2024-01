Mascarin le Jardin Botanique propose des activités pour les vacances

Pour les vacances de Janvier 2024, Mascarin Le Jardin Botanique de La Réunion met en place un petit programme pour que vous puissiez découvrir le Jardin sous toutes ses facettes et faire des activités en famille.

Voici le programme :

- Exposition Europa Joyeux des Iles Eparses à partir du 2 janvier 2024

- Exposition Can B : “Les canettes, vecteurs de messages environnementaux et humanistes » du 2 au 8 janvier 2024

- Visite Guidée Can B : “Les canettes, vecteurs de messages environnementaux et humanistes » 5 janvier 2024

- Allons Bruncher Mascarin 6 janvier 2024 de 10h à 14h

- Atelier Naturopathe Mercredi 10 Janvier 204 à 10h et à 14h

- Visite Guidée Europa Joyeux des Iles Eparsesmardi à partir du 16 janvier 2024

- Les Arts des Arbres - Grimpe d'arbre à Mascarin17-18-19 janvier 2024 à 9h30 et 13h30

- Visite Guidée Mascarin Pendant toutes les vacances Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Dimanche à 11h et 14h30 // Samedi uniquement à 14h30

- Explor Game - Thalia et Le Trésor de Commerson

- Atelier Arts Plastiques avec Christel Girault

Dates zenfans (6/15 ans) :

- du mardi 02/01 au vendredi 05 janvier de 10h à16h

- du lundi 08 au jeudi 11 janvier de 10h à16h

- du lundi 15 au jeudi 18 janvier

Dates Letiboudchou (3 ans et demi / 6 ans) :

- samedi 6 janvier de 10h à 14h

- vendredi 12 et samedi 13 janvier de 10h à 14h

- vendredi 19 et samedi 20 janvier de 10h à 14h

Vous pouvez vous inscrire directement sur ce lien.