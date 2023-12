Ce dimanche 10 décembre 2023, Matante Rosina profite de cette matinée ensoleillée pour s'occuper de son petit potager. Son petit doigt lui dit, que le temps va changer dans l'après-midi. Elle s'attend à de la pluie et elle pense que ces averses seront plus intenses dans les Hauts et parfois même accompagnées de coup de tonnerre. (photo rb/www.imazpress.com)