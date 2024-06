Mayotte : 210 cas de choléra signalés depuis le début de l'épidémie

Entre le 19 et le 25 juin 2024, 17 cas de choléra ont été signalés à Mayotte, portant à 210 le nombre total de cas recensés dans le département depuis le 18/03/2024 (205 cas confirmés et 5 cas probables). Parmi ceux-ci. 189 ont été acquis localement et 21 sont des cas importés. 15 cas graves nécessitant une hospitalisation en réanimation (dont 1 dont la raison n'est pas liée au choléra) et 2 décès de cas confirmés ont été enregistrés. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Quatre foyers sont actifs dans la commune de Mamoudzou : Passamainty (35 cas depuis le 18 avril 2024), Tsoundzou 1 (13 cas depuis le 18 avril), Doujani (16 cas depuis le 18 avril) et un nouveau foyer identifié à Mtsapéré avec 6 cas en une semaine" détaille Santé Publique France.

Aucun nouveau cas de choléra n'a été signalé à Koungou depuis le 6 juin 2024.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com