À retenir ce soir : soldats français en Ukraine, disparition inquiétante à Sainte-Marie et à Saint-Benoît, grève des médecins et saisi d'un pétrolier russe

Européens et Américains ont convenu mardi à Paris d’un ensemble de garanties de sécurité pour l’Ukraine, une fois un cessez-le-feu conclu, les États-Unis restant toutefois flous sur la nature de leur engagement. Emmanuel Macron a annoncé dans la foulée sur la chaîne France 2 que "plusieurs milliers" de soldats français pourraient être déployés pour maintenir la paix en Ukraine, après la signature d’un cessez-le-feu avec la Russie.

Depuis ce lundi 5 janvier 2026, les militaires du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) recherchent Nicolas Aulezy. L'homme de 47 ans est porté disparu dans le secteur de Piton Fougère à Sainte-Marie. Nicolas Aulezy portait un short ou bermuda de couleur foncé, un tee-shirt à manches longues blanc, une casquette avec deux bandes fluo et un sac à dos turquoise.

Le jeune Warren, âgé de 11 ans, est recherché par la gendarmerie de Saint-Benoît. Il a quitté le domicile de sa famille d'accueil le mardi 6 janvier 2026 à 14 heures, mesure 1 m 60, a les cheveux courts et noirs. Il porte une casquette noire, une paire de baskets de couleur noire de marque Nike ou des savates, et un sac de sport. Si vous détenez des informations, merci de contacter la gendarmerie de Saint-Benoît au 02 62 50 33 82 ou en composant le 17.

Depuis ce lundi 5 janvier 2026, un appel à la grève de médecins libéraux a été lancé contre le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. En raison de cette mobilisation et face à l’absence de réquisitions nécessaires des médecins pour garantir la sécurité des soins, la Clinique Les Orchidées au Port annonce la suspension de ses activités chirurgicales et la fermeture temporaire de la Maternité Les Orchidées.

Les États-Unis ont annoncé ce mercredi 7 janvier 2026, avoir saisi dans l'Atlantique nord un pétrolier battant pavillon russe, qui était poursuivi depuis plusieurs jours par les garde-côtes américains dans le cadre du blocus de Washington visant des pétroliers liés au Venezuela.