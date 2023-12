Mayotte : déploiement des moyens exceptionnels pour collecter et recycler l’afflux de bouteilles

Alors que Mayotte traverse une véritable crise de l'eau, des bouteilles sont distribuées à l'ensemble des habitants de l'île sœur. Mais voilà, avec tout ce plastique en déplacement, c'est la crainte des déchets qui apparaît. Raisons pour laquelle Citeo - entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers - a engagé six millions d'euros dans la mise en place d'un plan d’action inédit destiné à sensibiliser la population au geste de tri, consolide la logistique de collecte des emballages ménagers et renforcer les opérations de nettoiement des déchets abandonnés. Nous diffusons ci-dessous leur communiqué (Photo : AFP)

La distribution généralisée de bouteilles d’eau à l’ensemble de la population mahoraise, depuis le 20 novembre 2023, induit un besoin accru de collecte de ces emballages.

"Face à la situation d’urgence sur l’île et le risque d’impact sur la biodiversité, la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) joue pleinement son rôle en déployant des moyens exceptionnels", commente Jean Hornain, Directeur Général de Citeo.

Citeo, via son prestataire Star Mayotte (Suez), prend habituellement en charge l'ensemble des emballages ménagers et papiers (bouteilles et flacons en plastique, emballages en carton, en métal, en verre et tous les papiers) déposés par les Mahorais dans les 230 Tri-O (points de collecte d'apport volontaire) de l’île. Les emballages et papiers sont ensuite triés et conditionnés en balles à la plateforme d’affinage de l’écopôle de Longoni. Les balles de bouteilles sont ensuite envoyées dans l’Hexagone par bateau pour recyclage.

Dans le contexte exceptionnel actuel, la fréquence de collecte des Tri-O a été doublée. En parallèle, les Mahorais sont également vivement incités à rapporter leurs bouteilles en plastique vides directement dans les centres de distribution de bouteilles d’eau gratuites, gérés par les services de l’Etat.

"Le tri des bouteilles en plastique vides est une nécessité absolue pour protéger l’île de la pollution. Bien que Citeo ait renforcé la collecte, les Tri-O seuls ne suffiront pas à récupérer l’ensemble des bouteilles. C’est pourquoi il est indispensable que les Mahorais privilégient le retour des bouteilles vides et écrasées dans les centres de distribution", commente Philippe Moccand, Directeur schéma industriel et Outre-mer de Citeo.

Le plan d’action de Citeo pour répondre au défi de la consommation accrue de bouteilles se décline en 3 axes :

- Doublement de la fréquence de collecte, création d’un centre de transfert destiné à réceptionner l’afflux de bouteilles et acquisition d’une nouvelle machine de compactage ;

- Sensibilisation de la population au geste de tri par la mise en place d’une campagne de communication d’envergure et les opérations de proximité menée par l’association locale Nayma ;

- Renforcement des actions de ramassage de déchets d’emballages et papiers abandonnés et signature de nouvelles conventions avec les collectivités locales pour prévenir l’abandon d’emballages sur l’espace public et couvrir les coûts des opérations de nettoiement qu’ils engendrent.

Afin de gérer cette augmentation de volume, Citeo, en étroite collaboration avec les services de l’Etat, a aménagé un centre de transfert des bouteilles sur un terrain mis à disposition par le Conseil départemental, à 2,5 km du centre de tri actuel. Ce centre, en activité depuis le 20 novembre, réceptionne les bouteilles vides ramenées par les Mahorais aux centres de distribution de bouteilles d’eau, acheminées par les services de l’Etat.

Citeo va également investir dans une nouvelle machine de compactage (« presse à balles »), dont la livraison est attendue sous 8 semaines, ce qui permettra d’optimiser la logistique de traitement des bouteilles vides.

- Citeo encourage le geste de tri à travers de nombreuses actions de sensibilisation -

Pour encourager le geste de tri, dont les performances à Mayotte sont bien en-deçà de la moyenne nationale, Citeo a mis en place une série de mesures :

- Des actions de sensibilisation en porte-à-porte avec l’association locale NAYMA : depuis avril 2023, ce sont près de 40 000 foyers qui ont été sensibilisés dans les 17 communes de Mayotte.

- Une campagne de sensibilisation qui encourage le tri des bouteilles en plastique, soutenue par un vaste plan média local multi-supports en français, shimaoré et kibushi : TV, radio, presse, digital, Facebook (page locale Haraka le tri) et affichage en magasin.

Citeo tient à jour toutes les informations utiles sur le tri et la collecte des bouteilles et plus largement des emballages ménagers et papiers sur son application Guide du tri (version Android ici et Apple là).

Citeo appuie les associations qui font des opérations de nettoyage en formant leur équipe aux règles de tri et en leur mettant à disposition des sacs transparents pour le ramassage des emballages. Citeo assure ensuite la collecte de ces sacs avec ses prestataires.

Face à une augmentation déjà visible des bouteilles abandonnées sur l’île, Citeo a renforcé ces actions curatives avec les acteurs associatifs locaux. Le ramassage concerne l’ensemble des déchets abandonnés ; les emballages à recycler récupérés sont ensuite pris en charge par Citeo en vue de leur traitement à la plateforme d’affinage de Longoni ou bien au niveau de l’écopôle.

- Renforcement d’opérations de nettoyage durant tout le mois de décembre avec l’association locale NAYMA : chacune des 17 communes de Mayotte bénéficiera d’une opération de nettoyage entre le 4 et le 15 décembre. Pour chaque opération, 2 équipes composées chacune d’un encadrant technique et de 25 salariés en insertion seront mobilisées.

- Soutien à l’opération « Novembre Vert » organisée par le SIDEVAM976 : chaque dimanche de novembre a été consacré au nettoyage des différentes communes et intercommunalités.

Dans le cadre du dispositif de prise en charge des coûts de prévention et nettoiement des déchets abandonnées, Citeo a signé avec la commune de Tsingoni la première convention de lutte contre les déchets abandonnés en France en 2023. Les communes de Mamoudzou et de Dzaoudzi ont suivi de près. A date, Citeo est en discussion avec la Communauté de Communes du Sud de Mayotte pour un conventionnement d’ici la fin de l’année.

