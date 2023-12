Mayotte : l'eau potable interdite à la consommation après la détection de métaux lourds

La préfecture de Mayotte a annoncé ce mardi 5 décembre 2023 l'interdiction de la consommation d'eau potable sur une grandie partie du département. Des résultats d’analyses ont effet mis en évidence la présence de métaux lourds dans les eaux traitées, au-delà des seuils d’alerte. Seuls quelques secteurs de Mayotte ne sont pas concernés par cette interdiction. Cette dernière intervient alors que Mayotte est toujours soumise à de fortes restrictions d'eau, avec des coupures régulières (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Dans ces circonstances et dans l'attente des prochains résultats, l’eau n’est pas potable et ne peut en aucun cas être consommée pour les usages suivants : boisson, préparations alimentaires et hygiène bucco-dentaire. Compte-tenu de la nature des paramètres détectés, ni l'ébullition, ni l’ajout de chlore ne rendent l'eau potable" alerte la préfecture.

Cette interdiction s'applique sur l’ensemble du réseau de distribution, chez les usagers comme sur les points d'accès publics. Par précaution, toutes les communes du département sont concernées à l'exception de quelques secteurs.

Pour rappel, depuis le mois d'octobre, l’ensemble des communes de Grande Terre ainsi que les communes de Pamandzi et de Dzaoudzi ont de l'eau courante uniquement un jour sur trois, pendant seulement 18h. L’ouverture se déroule entre 16h et 18h avant une nouvelle coupure entre 10 h et 12 h le lendemain.

La zone industrielle de Kawéni est elle soumise à des coupures nocturnes en semaine, avec une coupure de 36 h le week-end.

