MEO Rip Curl Pro Portugal : Johanne Defay s'impose dans la 3e manche

Johanne Defay a remporté ce samedi 16 mars 2024, le MEO Rip Curl Pro Portugal à Peniche, la 3e manche du circuit pro. Il s'agit de son 6e succès en 10 ans dans l'élite, le premier en Europe. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Fédération Française de Surf (photo : WSL)

Près de deux ans après sa dernière victoire, sur la vague de G'Land en Indonésie, Johanne Defay est remontée sur la plus haute marche du podium d'une étape du Championship Tour. Après cette année 2022 faste qui l'avait vu accrocher une finale au Brésil quelques semaines plus tard pour finalement terminer n.3 mondiale, son meilleur classement à ce jour, Defay s'était blessée au pied et avait vécu une saison 2023 mitigée. Ponctuée tout de même d'un maintien dans l'élite et d'une qualification pour les Jeux de Paris-2024.

Après une grosse préparation, durant l'été austral chez elle à la Réunion, Defay a attaqué la saison 2024 avec deux quarts de finale à Hawaii en janvier-février, une médaille de bronze aux World Surfing Games avec l'équipe de France, pour conclure ce début d'année par cette magnifique victoire sur le beach break de Péniche.



Soutenue par toute sa famille, entourée notamment de Fred Robin, l'un des préparateurs olympiques de la Fédération Française de Surf, Defay a successivement pris le meilleur en ce dernier jour de compétition sur l'Américaine Lakey Peterson en demis en matinée, avant de ruiner les espoirs de Tyler Wright en finale dans l'après-midi. Si la finale n'a pas atteint des sommets techniques, 10,83 pts à 5,50 pts, Defay a su trouver les gauches our imposer son surf de dos.



Wright aura eu la bombe de la finale, une autre gauche à 8 minutes du coup de trompe, sur laquelle elle chuta.

Après avoir salué la foule, Johanne Defay était portée en triomphe sur le sable par son coéquipier de l'équipe de France olympique Kauli Vaast et le coach Fred Robin présent à ses côtés tout au long des 10 derniers de compétition portugaise.



Cette victoire au Portugal permet à la Française de passer de la sixième à la deuxième place au classement général provisoire après trois étapes. C'est l'Australienne Molly Picklum qui est toujours en tête.

- Joan Duru 5e chez les messieurs -



Wild card de la compétition, l'ancien pensionnaire du CT s'est rappelé au bon souvenir des spectateurs portugais. Finaliste à Supertubos en 2018, Duru a cette fois atteint les quarts de finale du Rip Curl Pro, quelques jours après sa finale aux World Surfing Games à Porto Rico. Le Landais a été stoppé par l'Américain Griffin Colapinto qui s'est ensuite imposé en finale. Quant à Marco Mignot, lui aussi wild card, il a été battu au 2e tour.

Les 6 victoires de Johanne Defay sur le CT

2024 : MEO Rip Curl Pro (Portugal)

2022 : Roxy Pro G-Land (Indonésie)

2021 : Surf Ranch Pro (États-Unis)

2018 : Uluwatu CT (Indonésie)

2016 : Fiji Women’s Pro (Fidji)

2015 : Vans US Open of Surfing (États-Unis)