Matante Rosina a sorti son palto ce jeudi 18 avril 2024. Ce matin, il fait bien frais. Les températures pourraient descendre jusqu'à 6 degrés dans les hauts et 20 degrés sur le littoral. Et quand on rentre dans l'hiver, l'alizé fait son retour et pourrait atteindre les 60 km/h en rafales. Le ciel est en général bien dégagé partout sur l'île, sauf dans l'est le matin qui connait quelques averses. Les cirques bénéficient également du beau temps. (Photo vs/www.imazpress.com)