Météo : après des chaleurs étouffantes… le week-end s'annonce humide

Pleuvra, pleuvra pas ? Telle est la question que se posent de nombreux Réunionnais en ce début de week-end du 17 février 2024. Alors que l'ensemble de l'île a été placé en vigilance jaune fortes pluies, il ne faudrait pas que le temps vienne perturber les sorties plages. Mais cela est moins sûr, Météo France annonçant d'ores et déjà "une dégradation du temps" (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Ce samedi 17 février, le week-end commence mal avec "un renforcement de l'alizé associé à une dégradation du temps", indique Météo France dans ses prévisions.

"La dégradation pluvieuse arrivée dans la nuit se prolonge en matinée, les pluies sont quasi-généralisées, mais moins soutenues que dans la nuit, les régions de Saint-Pierre à Saint-Gilles devraient rester au sec."

"L'ambiance devient bien humide sur le département et les averses se déclenchent sur une grande partie du département. Elles sont fortes sur les zones de l'est et du sud-est. Ce temps perturbé se poursuit l'après-midi avant une amélioration attendues en soirée", précise les météorologues.

Lire aussi - La Réunion en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de 16 heures

- Rien à voir avec Djoungou -

Si le système dépressionnaire tropicale numéro 6 – fraichement baptisé Djoungou - se déplace entre les îles des Mascareignes, ce n'est pas sa présence qui occasionne ce mauvais temps.

"Ce système ne concerne pas La Réunion", rappelle Sébastien Langlade, prévisionniste à Météo France Réunion. "Si une dégradation temporaire est envisagée sur les régions est et sud-est notamment, elle n'a aucun lien avec cette tempête", souligne-t-il.

Donc pas de panique, ce n'est pas parce que Djoungou est à des milliers de kilomètres de notre île qu'il faut craindre le pire. Météo France le redit, "il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines heures".

Que les Réunionnais se rassurent, ce mauvais temps ne devrait pas durer. Météo France annonce déjà le retour des éclaircies pour ce dimanche. "Dimanche, les averses devraient redevenir plus rares, et les températures seront à la baisse", précise les prévisions météo.

Il faudra bien en profiter, car si l'on regarde de près les prévisions, les jours d'après ne seront guère ensoleillés. D'autant que "la semaine prochaine, un nouveau système pourrait se former au nord des Mascareignes". Mais on le rappelle, la météo reste la météo et on le sait, le temps peut vite changer.

Lire aussi - Une zone suspecte surveillée par Météo France : aucune tempête ne menace La Réunion

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com