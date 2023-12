Michou s'est produit à la salle Gramoun Lélé avec le Bisik

Ce samedi 9 décembre 2023, le Bisik de Saint-Benoît organisait le concert de Michou à la salle Gramoun Lélé. Un évènement spécial pour les 50 ans de carrière de l'artiste. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photos : Iris Mardémoutou)

Un incroyable anniversaire !

Hier soir, samedi 9 décembre, nous recevions enfin Michou à la salle Gramoun Lélé pour un concert qui s’annonçait tout simplement incroyable. La diva du séga célébrait ses 50 ans de carrière accompagnée de ses musiciens et d’invité de choix ! Un feu d’artifice d’émotions pour près de 400 sectateurs conquis… Crazé salle verte !

Initialement prévu le 16 septembre et malheureusement reporté, le concert anniversaire de Michou a bel et bien eu lieu hier soir, samedi 9 décembre, à la Salle Gramoun Lélé devant près de 400 spectateurs pressés d’en profiter.

Annoncé comme immanquable le concert de Michou organisé à l’occasion de ses 50 ans de carrière dans la chanson créole a donc tenu toutes ses promesses…

Accompagnée de ses musiciens de toujours la diva du séga fait son entrée en robe lamée or et sourire radieux pour un « Mariage Fanny » qui donne le ton de la fête qui s’annonce. L’orchestre est au complet et paré pour mét dofé ! Max Albac et Patrick Lebon aux claviers, Marcel Albac dit Célo à la guitare, Éric Payet à la basse et Lois Dallery à la batterie, Lalah Rakotorahalahy au saxo ténor, Fabrice Chow-Kam-Shing aux congas et Laurence Albac aux chœurs rayonnent et sont bien décidés à nous faire revivre les 50 ans de chanson de cette grande dame !

L’ambiance est déjà bien présente dans le public et c’est la première invitée de la soirée, Lucie, qui fait son entrée sur scène. Avec « Veil si li » la jeune artiste entraîne les spectateurs qui reprennent le refrain en chœur dans un torrent d’émotions…

À peine le temps de verser une larme et Michou revient pour nos offrir un festival d’allégresse ! Son talent, ses fous rires, sa joie de vivre et son naturel enflamme le public… difficile de ne pas tomber sous le charme de la chanteuse qui nous embarque dans son univers incroyable et distille ses titres indémodables qui restent gravés dans l’univers de la musique réunionnaise et font désormais partie de notre patrimoine musical.

Un bonheur qui se partage sans modération

“Bouscule, bouscule pas”, « L’amou y fé mal »… La soirée ne fait que commencer et déjà on se replonge dans nos souvenirs heureux… Un bonheur qui se partage sans modération avec la participation remarquée d’Élodie et Gina, deux jeunes danseuses radieuses qui viendront durant tout le spectacle égayer les tableaux proposés aux spectateurs.

Autre invitée de marque, Micheline Picot qui vient interpréter un autre titre incontournable du patrimoine musical réunionnais « Zenfants les hauts »… Instant frisson… et c’est ensuite accompagné de Marie-Armande Moutou et de Michou que Micheline entame « Tu crois trop le sort » qui ensorcèle…

Qui n’a jamais dansé ou krazé sur un titre de Michou lève la main !

C’est « Maximin mon coco » qui met le feu aux poudres dans une salle brûlante… Quel que soit son âge, c’est sûr, chacun retrouve ce soir ses jeunes années et son bonheur de vivre et Michou qui arbore désormais une robe de gala bleue aux belles arabesques l’assure « L’abiance lé avec nous » !

Moment très attendu également la prestation de Marie-Armande et Henry-Claude Moutou pour deux titres « Case bardeaux » et « Toi qui pars » emplis de nostalgie…

On en a vu certain verser une petite larme cette fois, larme de joie et de la souvenance du temps passé, des jours anciens qui revivent ce soir pour le plus grand plaisir des plus anciens… On oublie tous les tracas du quotidien et les difficultés du monde, le temps est suspendu dans une salle en prière et il n’est pas encore temps pour Michou de nous dire qu’elle s’en va…

« Ça un affaire » on peut le dire, repris avec Michou et le duo Moutou, avant de laisser place à Christian Ducap, le frère de Michou qui est venu rendre un « Hommage aux dalons » avant de reprendre « Maloya Bibi » avec sa chère et tendre sœur désormais parée d’une robe lamellée verte éblouissante, pour rendre hommage ensemble à un autre titre signé par leur père Narmine Ducap omniprésent ce soir.

Deux heures de spectacle total

On le sait, chez les Ducap la musique est une histoire de famille et ce n’est pas Célo, le mari de Michou qui l’accompagne depuis toujours, qui dira le contraire…

C’est donc tout naturellement que Laurence Albac, la fille du couple, qui assuré les chœurs depuis le début du concert avance sur scène avec sa guitare pour une interprétation solo acoustique poignante et inspirée de « désordre la ville » avant de le poursuivre cette interprétation avec sa maman et toute l’orchestration… « Et puis ma écout' le vent, siffle dan mon zoreil, fré fré Fré ma frissonne un peu »… Comme tout le public qui à partir de ce moment est debout, danse et chante pour « Crasé salle verte », le premier tube de Michou signé Narmine Ducap et enregistré avec le groupe les Dièses. Un titre qui lui vaut le surnom de « petite fiancée des réunionnais » qu’elle garde encore aujourd’hui dans nos cœurs.

Arès ça… Dofé dan pay kan ! « Maloya ton tisane » qui nous invite à « danse maloya pou mette l'ordre là-dans jusqu'minuit »… « Tombé levé », « Mazel Paula » qui malgré un sujet terrible nous entraîne dans la danse.

Dernier virage avec l’incontournable « Largu’ la sauce » qui transporte chacun d’entre nous dans un dernier tourné viré tourbillonnant… Incontestablement « Douleur maloya ma trappé, Oui donc li même maloya ça fait bouger, Largue la sauce là donc gâté, Y sa largue son maloya piqué »…

Deux heures de spectacle total où Michou est rayonnante, magnifique et irradie le bonheur et la simplicité. Une vague de chaleur humaine a submergé nos cœurs…

On se souviendra longtemps de cette soirée ou son séga “piqué et cadencé” a apporté un rayon de soleil, une respiration enchantée dans nos vies ponctuée de rires, de mots doux et de mots d’humour.

Merci pour ça et pour tout cet amour partagé…

Une soirée qui est rendue possible grâce au soutien de la Région Réunion et du CRR ainsi qu’à l’ensemble de nos partenaires. Merci à tous d’avoir répondu présent pour ce rendez-vous exceptionnel. Merci aux équipes de Kabay Prod, de la salle Gramoun Lélé et du Bisik et à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce concert.

Le vendredi 15 décembre nous recevrons Kolia accompagné du groupe Ric et Mighty Lion pour une soirée reggaée, ragga détonnante qui promet de nous surprendre pour ce dernier concert de l’année au Bisik

Et pour finir en beauté c'est Selecta Moots du Kryptonik sound system accompagné de Afrwukerah au micro qui assurera l'After avec une sélection reggae ragga maloya dance hall et autre musique à tendance fayyaaaa !

Rendez-vous explosif au Bisik le vendredi 15 décembre pour le dernier concert de l’année au Bisik ! Save the date !

Vendredi 15 décembre

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place

Achetez vos billets en ligne : https://vu.fr/GCiX

N’oubliez pas le samedi 16 décembre nous sommes de retour à la Salle Gramoun Lélé avec la Région Réunion en comagnie de Votia et Lindigo pour le spectacle « An Famy ».

Samedi 16 décembre

Salle Gramoun Lélé , 3 rue des glaïeuls , Saint-Benoît

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Buvette uniquement

ENTREE LIBRE ET GRATUITE !

Régie : Alexandre Duchemann / Patrick Prie

Son : Dany Latchimy / Quentin Apaya

Lumières : Alexandre Jacquot/ Fabrice Anicot

Photos : Iris Mardémoutou